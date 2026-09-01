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Gittens ChelseaGetty Images
Stefano Silvestri

Gli affari dell'ultimo giorno di calciomercato: Woltemade è della Juventus, Chelsea su Manu Koné

Calciomercato
Serie A

Le operazioni e le trattative più importanti dell'ultimo giorno della finestra estiva di mercato: in Serie A il gong è previsto per le ore 20.

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L'ultimo giorno di mercato è arrivato: questa sera si chiuderà ufficialmente e definitivamente la finestra estiva 2026. Per quanto riguarda la Serie A, il gong è in programma alle 20.

Tempo di ultimi acquisti e ultime cessioni, dunque, per chi deve ancora concludere alcune trattative. Con alcuni colpi in canna, come sempre accade nelle ultime ore del calciomercato.

Ecco dunque gli affari più importanti, sia in Serie A che all'estero, dell'ultimo giorno di mercato.

(Articolo in costante aggiornamento)


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  • 12.10 - UFFICIALE: ENEM AL BOLOGNA

    Il comunicato rossoblù: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal FK Crvena Zvezda le prestazioni sportive dell’attaccante Jay Enem".



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  • 11.41 - UFFICIALE: BAKKER RISOLVE CON L'ATALANTA

    Il comunicato dell'Atalanta: "Atalanta BC comunica di aver risolto consensualmente il contratto che legava il calciatore Mitchel Bakker al Club nerazzurro.

    La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club augurano a Mitchel le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della propria carriera".

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  • 11.37 - UFFICIALE: AARON MARTIN AL RACING SANTANDER

    Aaron Martin lascia il Genoa e passa a titolo definitivo al Racing Santander: il Grifone riceverà poco meno di due milioni per la cessione a titolo definitivo dell'esterno spagnolo.

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  • 11.25 - KONÉ-CHELSEA VERSO IL NO, GITTENS IN PIEDI

    Manu Koné, alla fine, non dovrebbe più andare al Chelsea: operazione tra i due club a fortissimo rischio dopo che Gasperini si è messo di mezzo trattenendo il francese a Roma. Rimane in piedi invece l'affare Gittens, che può essere prelevato dai giallorossi in prestito.

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  • Manu Kone RomaGetty

    10.42 - KONÉ A UN PASSO DAL CHELSEA

    Manu Koné è a un passo dal Chelsea, pronto a prelevarlo in cambio di 52 milioni di sterline ovvero 60 milioni di euro circa: a rivelarlo è Sky, secondo cui alla Roma arriverà in prestito Jamie Gittens. Per rimpiazzare il francese ci sono le idee Fofana (Milan, è in trattativa anche col Lione e piace al Fulham) e Hojbjerg.

  • 10.39 - UFFICIALE: CALETA-CAR AL SASSUOLO

    Il Sassuolo accoglie ufficialmente Duje Caleta-Car, difensore centrale del Lione che nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Real Sociedad. Operazione a titolo definitivo chiusa in cambio di due milioni.



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  • 10.17 - UFFICIALE: BELGHALI AL TORINO

    Il comunicato granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Hellas Verona Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafik Belghali".



  • Robert Sanchez Chelsea 2026-27Getty

    9.54 - SORPRESA COMO, ARRIVA ROBERT SANCHEZ

    Il Como sta per accogliere un nuovo portiere: è in arrivo dal Chelsea Robert Sanchez, ventottenne spagnolo chiuso a Londra dall'arrivo di Emiliano Martinez. Sanchez, nei piani dei lariani, sarà il nuovo vice di Butez al posto di Audero, che dovrebbe cambiare squadra entro le 20.

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  • 9.46 - FOFANA-LIONE NON SI SBLOCCA

    L'operazione che dovrebbe portare Youssouf Fofana al Lione non si è ancora sbloccata. Secondo Matteo Moretto, il club francese e il Milan stanno ancora discutendo la ripartizione dell'ingaggio del calciatore e per questo non riescono ad arrivare alla chiusura.

  • 9.38 - IL CHELSEA CHIEDE KONÉ ALLA ROMA

    Il Chelsea ha chiesto Manu Koné alla Roma proprio nelle ultime ore del mercato: a rivelarlo è Matteo Moretto. Il centrocampista francese, titolare anche a Lecce, potrebbe dunque andare a giocare in Premier League. Da capire però quale sarà la volontà dei giallorossi.

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  • WoltemadeGetty Images

    9.25 - WOLTEMADE-JUVENTUS, TUTTO FATTO

    Tutto fatto anche per Nick Woltemade alla Juventus. Sarà dunque l'attaccante tedesco del Newcastle il sostituto del canadese. L'ex Stoccarda arriva a Torino con la formula del prestito oneroso senza riscatto.

  • 9.20 - DAVID IN PARTENZA PER MADRID

    Jonathan David è partito in mattinata verso Madrid: lì effettuerà le visite mediche con l'Atletico e verrà poi ufficializzato. Operazione con la Juventus chiusa in prestito con diritto di riscatto.



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