Gli affari dell'ultimo giorno di calciomercato: Woltemade è della Juventus, Chelsea su Manu Koné

L'ultimo giorno di mercato è arrivato: questa sera si chiuderà ufficialmente e definitivamente la finestra estiva 2026. Per quanto riguarda la Serie A, il gong è in programma alle 20.
Tempo di ultimi acquisti e ultime cessioni, dunque, per chi deve ancora concludere alcune trattative. Con alcuni colpi in canna, come sempre accade nelle ultime ore del calciomercato.
Ecco dunque gli affari più importanti, sia in Serie A che all'estero, dell'ultimo giorno di mercato.
(Articolo in costante aggiornamento)
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