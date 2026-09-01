Gli affari dell'ultimo giorno di calciomercato: Woltemade è della Juventus, Chelsea su Manu Koné

Manu Koné è a un passo dal Chelsea, pronto a prelevarlo in cambio di 52 milioni di sterline ovvero 60 milioni di euro circa: a rivelarlo è Sky, secondo cui alla Roma arriverà in prestito Jamie Gittens. Per rimpiazzare il francese ci sono le idee Fofana (Milan, è in trattativa anche col Lione e piace al Fulham) e Hojbjerg.