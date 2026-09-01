Il caos Manu Koné-Chelsea: perché la Roma stava per cederlo, Gasperini si è opposto

La cessione di Koné sarebbe stata inevitabilmente legata anche ai paletti del Fair Play Finanziario che nelle ultime sessioni di mercato hanno condizionato, e non di poco, le operazioni in entrata e in uscita della Roma.

I giallorossi non hanno ceduto nessuno entro il 30 giugno, come sembrava certo. Ma un addio pesante non è mai stato completamente escluso. Solo che il nome più caldo sembrava essere quello di Matias Soulé, non tanto quello di Koné, pilastro del centrocampo di Gasperini.

"Il Fair Play Finanziario è limitante - diceva l'allenatore qualche settimana fa - forse la Roma è l'unica società in Italia che paga questa situazione che nasce da un pregresso di cui non siamo responsabili. Però è così e dobbiamo guardare avanti cercando comunque di migliorare la rosa. Poi abbiamo una cosa che altri non hanno, la passione, su questo giochiamo molto e possiamo fare delle buone cose lo stesso. Sono soddisfatto anche dell'atteggiamento di Dybala, Pellegrini, Cristante, che si sono ridotti molti i contratti".

"Una volta raggiunta la Champions pensavamo si fossero risolte le questioni di bilancio - proseguiva Gasperini - All'inizio avevamo una visione diversa ma poi abbiamo dovuto cambiare strada. Ma siamo abituati a guardare avanti, in relazione alle possibilità siamo soddisfatti. Lo saremo ancora di più tra 10 giorni, spero lo sia anche la proprietà".