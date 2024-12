Adrien Brody a Como insieme a Michael Fassbender e Keira Knightley: tutti a vedere la partita

Tre grandi attori di Hollywood, tra cui Adrian Brody favorito per la vittoria al prossimo Oscar, hanno assistito alla partita tra Como e Roma.

Non c'è settimana in cui al Sinigaglia di Como, stadio dove milita la squadra di Fabregas, non si vedono attori di Hollywood in tribuna. Turno dopo turno, infatti, svariati big del cinema vengono invitati dalla proprietà del club neopromosso in Serie A per vedere dal vivo Cutrone e compagni.

Non ha fatto eccezione la partita contro il Roma, alla quale, al Sinigaglia, hanno assistito tre attori d'elite. Uno di loro, Adrien Brody, è il grande favorito per la vittoria ai prossimi Premi Oscar per il film The Brutalist, in cui interpreta l'architetto László Tóth.

Insieme ad Adrien Brody, però, altri due attori plurpremiati come Keira Knightley e Michael Fassbender - ultimi di una lista di interpreti cinematografici arrivati a Como per vedere le partite interne del team di Fabregas - sempre più lunga.