L'intelligenza artificiale ricrea la voce del padre di Adriano: lacrime ed emozione per la partita d'addio dell'Imperatore

Adriano saluta il calcio dopo anni tra le lacrime: l'AI, la madre, il padre e i momenti struggenti dell'ultimo saluto in terra brasiliana.

Adriano poteva essere, e non è stato? No, è stato, anche se per breve tempo. L'ex attaccante dell'Inter ha vissuto un periodo da calciatore splendido, devastante, per poi crollare emotivamente e sportivamente una volta scomparso il padre. Troppo dolore, comprensibile.

Ora, a 43 anni e a oltre un decennio dalle ultime annate da protagonista, Adriano ha salutato il calcio definitivamente con una partita andata in scena in terra natia, il Brasile. La gara d'addio è stata emozionante per tutti, ma soprattutto per l'Imperatore, in lacrime proprio in virtù del 'messaggio del padre'.

Allo Stadio Maracanã è andata in scena la partita d'addio chiamata "A Última Batalha do Imperador" e giocata dal Flamengo e dal team denominato Amigos da Itália. Durante il secondo tempo, all'improvviso, quando Adriano indossava la maglia degli Amigos, sul tabellone dello stadio è comparso il padre di Adriano, in un videomessaggio generato dall'Intelligenza artificiale.