Adeyemi al Napoli? One Piece sbarcherà nel mondo azzurro: il tedesco è fan sfegatato di anime e manga

Il giocatore tedesco si avvicina al Napoli: forse non sapevi che è tra i calciatori che più amano l'opera di Eiichiro Oda, One Piece.

Rispetto a decenni bui in cui anime e manga venivano visti, soprattutto in Italia, come roba da ragazzini, nell'ultimo decennio la passione per l'arte seriale nipponica è ormai divenuta parte integrante delle preferenze degli adulti. Anche se in Italia questa passione risulta essere anni luce distante rispetto all'estero, dove il fumetto e l'animazione è industria fiorente, anche nel paese in cui il Napoli gioca le sue partite l'amore per entrambi cresce anno dopo anno, tanto da essere divenuta moda.

Quando si parla di manga non c'è niente che regga con One Piece, almeno a livello di vendite: l'opera di Eiichiro Oda, oramai pubblicata da metà anni '90, è infatti la più venduta nella storia. Sono fan di un storia che va verso la conclusione - ma chissà quanto ancora ci vorrà - alcuni noti personaggi dello spettacolo e della musica, ma sono soprattutto i calciatori che negli ultimi anni hanno mostrato il proprio amore per l'arte dei manga, degli anime e in generale per tutto il mondo pop proveniente dal Giappone.

Tra i calciatori italiani più in fissa con One Piece ci sono Faraoni e Tremolada, mentre all'estero diversi colleghi hanno mostrato il proprio amore per Luffy e ciurma attraverso storie Instagram, messaggi sui social ed esultanze.

Guardando ai giocatori professionisti di prima fascia è difficile trovare qualcuno che ami One Piece più di Karim Adeyemi, attaccante tedesco di origine nigeriano-rumena che potrebbe approdare al Napoli nel 2025 dopo essere stato anche accostato alla Juventus in passato.