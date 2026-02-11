Goal.com
antonio conte napoliGetty Images
Nino Caracciolo

Addio anche all’ultima coppa: come cambia adesso la stagione del Napoli di Conte

La delusione per l’eliminazione in Coppa Italia si aggiunge a quella per la prematura uscita dalla Champions League: ora il Napoli di Conte lavorerà per provare a risalire in campionato.

Quella che doveva essere la stagione della consacrazione dopo lo Scudetto vinto in volata, rischia di trasformarsi in un’annata piena di nubi e con troppe amarezze.

L’analisi legata strettamente ai risultati dice questo: a inizio febbraio il Napoli è già fuori dalle coppe, viste le eliminazioni in Champions League e il ko ai rigori contro il Como in Coppa Italia.

La squadra allenata da Antonio Conte non sta navigando in acque serene nemmeno in campionato, dove è chiamata a risalire la classifica per provare a non ritrovarsi tagliata definitivamente fuori dai discorsi Scudetto.

  • OBIETTIVO RISALITA

    Da qui a fine stagione il Napoli sarà impegnato solo in campionato e potrà concentrare tutti gli sforzi per provare la risalita. L’obiettivo non è semplice, visto che al momento gli azzurri sono al terzo posto in classifica con 50 punti, otto in meno dell’Inter capolista e quattro in più sul quinto posto occupato dalla Roma (prossima avversaria in campionato). Una situazione non proprio ottimale.

  • COME CAMBIA LA STAGIONE DEL NAPOLI

    L’amarezza per essere usciti dalle coppe è tanta, ma toccherà al Napoli provare a cogliere gli aspetti positivi di una situazione che sicuramente non rende felice nessuno. Dovendo preparare una sola partita a settimana Antonio Conte avrà piùtempo per poter lavorare sul campo e potrà gestire al meglio le energie dei suoi giocatori e i recuperi degli infortunati, aspetto che ha condizionato e non poco la stagione del Napoli.

  • L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA

    Il Napoli, al netto dei tanti infortunati, ha una rosa molto profonda con giocatori di livello. Giocando una sola partita a settimana le rotazioni saranno per forza minori. La sensazione è che per provare la risalita in campionato Conte possa decidere di puntare su un blocco ben preciso di uomini, con scelte che sicuramente non accontenteranno tutti.   

  • DELUSIONE COPPE

    Il Napoli si è presentato ai nastri di partenza della stagione con l’obiettivo di provare ad arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, ma così non è stato. La delusione maggiore è stata per l’eliminazione nel girone unico di Champions League, con gli azzurri che non sono riusciti a posizionarsi tra le prime 24 squadre. In Coppa Italia invece il cammino si è interrotto ai quarti di finale contro il Como ai rigori: un’uscita di scena prematura che testimonia le difficoltà degli azzurri in questa stagione.

