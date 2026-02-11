Addio anche all’ultima coppa: come cambia adesso la stagione del Napoli di Conte

L’amarezza per essere usciti dalle coppe è tanta, ma toccherà al Napoli provare a cogliere gli aspetti positivi di una situazione che sicuramente non rende felice nessuno. Dovendo preparare una sola partita a settimana Antonio Conte avrà piùtempo per poter lavorare sul campo e potrà gestire al meglio le energie dei suoi giocatori e i recuperi degli infortunati, aspetto che ha condizionato e non poco la stagione del Napoli.