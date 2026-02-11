Addio anche all’ultima coppa: come cambia adesso la stagione del Napoli di Conte

Quella che doveva essere la stagione della consacrazione dopo lo Scudetto vinto in volata, rischia di trasformarsi in un’annata piena di nubi e con troppe amarezze.
L’analisi legata strettamente ai risultati dice questo: a inizio febbraio il Napoli è già fuori dalle coppe, viste le eliminazioni in Champions League e il ko ai rigori contro il Como in Coppa Italia.
La squadra allenata da Antonio Conte non sta navigando in acque serene nemmeno in campionato, dove è chiamata a risalire la classifica per provare a non ritrovarsi tagliata definitivamente fuori dai discorsi Scudetto.