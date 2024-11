Acquisti e cessioni in Serie A dal 1° al 10 giugno: ufficializzata la nuova finestra di calciomercato

Campionato mondiale per club

La Lega Serie A ha avanzato la richiesta per una finestra di mercato dal 1° al 10 giugno: il Consiglio Federale ha già ufficializzato il via libera.

Dopo l’annuncio rivoluzionario della FIFA sulla possibilità di aprire una finestra di mercato anticipata per i club partecipanti alla nuova Coppa del Mondo per Club 2025, anche la Serie A ha compiuto il suo primo passo ufficiale.

Come rivela Calcio & Finanza, la Lega Serie A si è allineata all’iniziativa, avanzando una richiesta formale per anticipare il calciomercato estivo nella finestra tra il 1° e il 10 giugno 2025.

Una mossa in funzione dei possibili rinforzi di Inter e Juventus, le due squadre italiane che saranno impegnate nel Mondiale per Club in programma la prossima estate, ma che potrebbe rivoluzionare l’intero campionato.

Una richiesta che ha trovato immediatamente l'approvazione del Consiglio Federale, che ha dato il via libera.