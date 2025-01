Acerbi salta anche Inter-Empoli? Il motivo del possibile forfait e quando torna

Il rientro in campo di Acerbi potrebbe slittare ulteriormente: non gioca ormai da Verona-Inter del 23 novembre.

Si è posato un alone di mistero sulle condizioni di Francesco Acerbi, in dubbio per Inter-Empoli in programma domenica sera a San Siro.

Proprio quando il rientro in campo del difensore lombardo sembrava alle porte, ecco un nuovo rallentamento che potrebbe indurre la società nerazzurra a intervenire sul calciomercato in entrata per dare manforte al reparto arretrato.

Convocazione non ancora da escludere del tutto ma comunque più complicata per il classe 1988, assente ormai dallo scorso 23 novembre.