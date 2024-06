Acerbi operato per la pubalgia: il comunicato dell'Inter con le condizioni

Il difensore della Nazionale deve rinunciare a Euro 2024 per il problema fisico accusato nell'ultimo periodo: oggi si è sottoposto ad un intervento.

Come già annunciato nei gironi scorsi, Francesco Acerbi si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il problema di pubalgia che lo ha costretto a saltare alcune delle gare dell'ultima parte di campionato e non gli consentirà di partecipare a Euro 2024 con l'Italia.

Il difensore dell'Inter ha dovuto, infatti, dare forfait nei giorni scorsi e rinunciare alla chiamata del commissario tecnico Luciano Spalletti in vista del torneo iridato in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Questa mattina, come comunicato dall'Inter, Acerbi si è sottoposto all'operazione preannunciata nei gironi scorsi.