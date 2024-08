Il West Ham su Abraham: Assignon e non solo, la Roma prepara altri colpi in entrata

La Roma aspetta la cessione di Abraham per affondare su Assignon. Nei piani del club un altro acquisto in difesa: opzione Badé, la strategia.

Doppio lavoro per la Roma e il suo direttore sportivo, Ghisolfi, in queste settimane considerando che ci sono in ballo ancora operazioni in entrata ed in uscita.

E proprio le possibili partenze e in particolare quella di Tammy Abraham aprirebbero le porte ad due nuovi ingressi, ovvero il rinforzo sulla fascia destra, quindi Assegnon più un altro acquisto che potrebbe essere fatto in difesa.

Su Abraham c'è il West Ham che dopo aver acquistato Niclas Fullkrug dal Borussia Dortmund vuole completare il reparto ed è interessato all'attaccante inglese.

La Roma valuta Abraham circa 30 milioni o almeno quella è la richiesta iniziale. Ecco come si può sviluppare il mercato giallorosso in queste ultime due settimane.