Abraham non è un'alternativa: perché è indispensabile nell'attacco del Milan

Goal, assist e carisma: Abraham si è già preso il Milan e la prestazione nel derby lo dimostra. Non è solo il vice Morata.

In pochi forse potevano aspettarsi un impatto di questo tipo ma Tammy Abraham in poco tempo ha scalato le gerarchie diventando molto più di una semplice alternativa in attacco.

L'inglese ha conquistato un ruolo importante nella squadra di Fonseca, che punta molto sul giocatore: Abraham infatti è in grado di fare un lavoro diverso da quello di Alvaro Morata e i due possono coesistere insieme.

La vittoria nel derby con l'Inter è la dimostrazione di quello che può dare l'ex Chelsea ai rossoneri. Ma oltre alle questioni tecniche, c'è l'aspetto mentale. L'atteggiamento di Abraham può fare la differenza. Ecco perché sarà fondamentale per il Milan in questa stagione.