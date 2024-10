Abdulhamid titolare in Elfsborg-Roma, il web impazzisce: i commenti della partita sono solo per lui

Elfsborg vs Roma

Dopo l'esordio negli ultimi minuti contro il Bilbao, Abdulhamid è partito titolare contro l'Elfsborg: fans entusiasti per il saudita.

Accolto con un boato all'ingresso per Roma-Athletic Bilbao, Saud Abdulhamid è stato scelto da Juric titolare per la seconda partita di Europa League contro l'Elfsborg. Dopo i venti minuti dell'Olimpico, l'occasione di giocare dal primo minuto contro il team svedese.

Abdulhamid, nelle ultime settimane, è diventato fenomeno social e beniamino dei tifosi della Roma, che lo hanno eletto giocatore simpatia in attesa di vederlo all'opera. Esterno saudita 25enne, arrivato dall'Al-Hilal, come tutti i connazionali che trovano fortuna in grandi campionati è seguitissimo sui social.

Dopo l'annuncio della sua titolarità contro l'Elfsborg (con la Roma che lo ha scelto come giocatore da copertina per la formazione annunciata da Juric), la maggior parte dei commenti sugli undici si riferiva a lui: tra i 'finalmente' e i 'in bocca al lupo', Abdulhamid si è preso la fascia destra nel 3-5-2 romanista.