AAA anti-Inter cercasi: la Serie A riparte con i nerazzurri davanti a Milan, Juventus e Napoli

I campioni in carica si presentano all'inizio del nuovo torneo con il rango di chiari favoriti. Ma il mercato può ancora stravolgere ogni pronostico.

Il giorno da tempo cerchiato in rosso sul calendario è arrivato: riparte la Serie A, tre mesi dopo il recupero tra Atalanta e Fiorentina e quasi quattro dopo il derby che consegnava all'Inter lo Scudetto della seconda stella.

Proprio la squadra di Simone Inzaghi, campione d'Italia in carica, aprirà le danze: alle 18.30 scenderà in campo al Ferraris contro il Genoa. In contemporanea anche Parma-Fiorentina. Quindi, alle 20.45, l'esordio del nuovo Milan di Paulo Fonseca ed Empoli-Monza come contorno.

Si parte oggi e si finirà a fine maggio. Soprattutto, si parte quando alla conclusione del mercato mancano poco meno di due settimane: si chiude venerdì 30 agosto, in contemporanea all'inizio della terza giornata. E dunque è ovvio come qualsiasi griglia Scudetto rischi di essere annacquata, se non stravolta, dalle ultime operazioni in entrata e in uscita.

Però una considerazione è certa, al netto di come cambieranno le avversarie entro settembre: l'Inter resta la grande favorita per il bis. Il che è un po' come aver scoperto l'acqua calda.