A Bola - Tiago Djaló potrebbe già salutare la Juventus: c'è chi è pronto a puntare su di lui

Arrivato a gennaio dal Lille, ha avuto pochissimo spazio in bianconero: ora ad attenderlo potrebbe esserci una nuova avventura.

Approdato alla Juventus lo scorso 22 gennaio, Tiago Djaló non ha avuto ancora modo di mettersi realmente in mostra in bianconero.

Reduce da un lungo infortunio patito quando era ancora a Lille, ha faticato più del previsto a ritrovare la giusta condizione e ad entrare nei radar di Massimiliano Allegri.

Ad oggi la sua avventura all’ombra della Mole parla di una sola presenza (con Montero in panchina) da subentrante nell’ultima giornata dello scorso campionato e la sensazione è quella che il suo futuro sia tutto da scrivere.

Considerato da molti un ‘oggetto misterioso’, il centrale portoghese ha diversi estimatori: il Porto su tutti.