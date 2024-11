Dalla coppia Theo Hernandez-Leao a Reijnders-Morata: il Milan ha trovato i "nuovi" pilastri

Il centrocampista olandese sempre più decisivo, Morata è insostituibile: le fortune del Milan stanno passando da loro due.

C'era un tempo in cui il Milan non poteva giocare senza Theo Hernandez e Rafael Leao; troppo centrali e determinanti nel gioco rossonero. Sembra sia iniziata però una nuova "era" per i rossoneri, in cui i volti principali sono (oltre a Pulisic, che già lo era) Tijjani Reijnders e Alvaro Morata. Theo - a differenza di quanto sta succedendo a Leao - rimane un elemento fondamentale per il Milan, che però ha trovato nuovi pilastri oltre a lui.

L'attaccante spagnolo è arrivato in estate ed è diventato in pochissimo tempo leader; Reijnders invece c'era già nella passata stagione ma non aveva certo questo tipo di importanza all'interno del Milan.

Ci sono loro due nel goal a Monza che ha regalato tre punti fondamentali per la posizione di Paulo Fonseca e il campionato rossonero, che vede il Milan già inseguire e non di poco chi è in vetta.