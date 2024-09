Juventus-Roma è stata la gara d'esordio per Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez: entrati nel secondo tempo, ecco come è andata.

Una partita senza grandi emozioni, quella tra Juventus e Roma. La più grande, almeno per i tifosi bianconeri, è stato aver visto per la prima volta i nuovi acquisti, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao e Nico Gonzalez.

I primi due hanno fatto il debutto a inizio del secondo tempo mentre l'ex Fiorentina è entrato solamente nei minuti finali, al posto di Vlahovic.

Hanno dato una spinta in più, soprattutto emotiva, ma non sono bastati per regalare a Thiago Motta la terza vittoria consecutiva.

Si è vista però un'idea, una prima bozza di come potrà essere la nuova Juventus. Con tanto ancora lavoro da fare per inserire al meglio tutti i pezzi del puzzle.