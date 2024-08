Due mesi dopo l’addio alla Juventus e il trasferimento all’Aston Villa, Iling-Junior torna in Serie A: si trasferisce in prestito al Bologna.

È durata poco meno di due mesi l’avventura in terra inglese di Samuel Iling-Junior.

L’esterno offensivo classe 2003, che il 1° luglio è ufficialmente divenuto un nuovo calciatore dell’Aston Villa, ha già salutato il club inglese per far ritorno in Serie A, campionato dove ha giocato fino allo scorso anno con la Juventus.

Nella prossima stagione, infatti, Samuel Iling-Junior giocherà per il Bologna, che con una nota ufficiale ha annunciato il suo approdo in rossoblù.