5 strategie da seguire per l'asta del Fantacalcio

Le cinque strategie da seguire per l'asta del Fantacalcio secondo Fantamaster grazie al Tool 'Asta Perfetta'.

Sono diverse le strategie che i fantallenatori hanno adottato o adotteranno durante l'asta del fantacalcio per comporre la propria rosa. Ognuno infatti ha le sue preferenze riguardo i principali obiettivi, la distribuzione del budget tra i vari reparti e la divisione dei giocatori in fasce o slot utili per classificare i giocatori disponibili nel listone rispetto al loro valore fantacalcistico.

Abbiamo analizzato e selezionato per voi ben cinque strategie differenti: Standard, Difesa Top, Attacco Top, Solo Big e Titolarissimi. Ognuna di queste strategie, infatti, vi consentirà di ottenere la miglior composizione a seconda del reparto e del tipo di giocatori su cui sceglierete di puntare.

Andiamo a vedere più nel dettaglio come possiamo comporre un determinato reparto per ognuna delle cinque strategie proposte, che trovate già precaricate e disponibili nel Tool 'Asta Perfetta' ideato da FantaMaster.