1-0 Darmian: dai timbri Scudetto con Conte al goal di Venezia, l'Inter ha la carta giusta nell'emergenza

L'ex parmense ha giocato in una situazione infortuni complicata e ha deciso la gara del Penzo. Proprio come faceva nell'anno dello Scudetto contiano.

Nessuno si aspettava che sarebbe stata facile. Neppure guardando a una classifica che vede l'Inter lassù e il Venezia laggiù. La squadra di Di Francesco, del resto, la conosciamo: ha raccolto meno punti di quanti ne avrebbe meritati.

Non era scontata, la vittoria interista al Penzo, anche per un'altra serie di motivi: dalla stanchezza post viaggio in Arabia Saudita alle scorie mentali del ko contro il Milan in Supercoppa, passando per l'emergenza che ha investito la rosa di Simone Inzaghi tra difesa e centrocampo. Fuori Bisseck, fuori Calhanoglu, sempre fuori Acerbi, Pavard finalmente al rientro ma solo dalla panchina.

Ed è qui che è spuntato Matteo Darmian. L'uomo meno atteso, il personaggio a sorpresa. Sua la rete con cui l'Inter è tornata a Milano con un faticoso 1-0. Sua, soprattutto, l'ennesima dimostrazione di come nel calcio serva farsi trovare pronti.