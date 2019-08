Wesley Sneijder prend sa retraite

Le Néerlandais Wesley Sneijder a annoncé ce lundi qu’il mettait un terme à son long parcours professionnel.

On ne reverra plus Wesley Sneijder sur les terrains de football. A 35 ans, et au bout d’une carrière longue de 17 ans, le milieu de terrain néerlandais a fait le choix de raccrocher les crampons. Son dernier club aura été Al-Gharafa, où il était arrivé en 2018 pour une ultime expérience.

Sneijder, qui a notamment connu un passage éclair à l’OGC Nice (2017-18), aura connu sa meilleure période au début des années 2010. Il avait notamment conquis le triplé avec l’Inter de Milan, et a manqué d’un rien de s'adjuger le prestigieux Ballon d’Or européen.

✍ 134-voudig International @sneijder101010 tekende een contract in @Galgenwaard030



De geboren Utrechter zal dit seizoen de thuiswedstrijden bekijken vanuit zijn eigen skybox en treedt hiermee toe tot de FC Utrecht Business Club.



Lees hier meer https://t.co/kf4VFP48MQ — FC Utrecht (@fcutrecht) August 12, 2019

Il s’est également illustré avec le , l’ d’Amsterdam et le . Au total, il a disputé 707 matches dans sa carrière en club, et marqué la bagatelle de 184 réalisations.

Sneijder a aussi longtemps défendu les couleurs de sa sélection nationale. Avec 134 capes internationales, il est le joueur Oranje le plus capé devant Edwin Van Der Sar. En 2010, il avait été demi-finaliste du Mondial sud-africain, et en 2014, lui et ses compatriotes ont échoué à la 3e place.

Sneijder a déjà annoncé en quoi il allait se reconvertir. Il va occuper le poste de directeur technique au sein du FC Utrecht, le club de sa ville natale. Pour rappel, il y a quelques semaines, il s'était manifesté pour pester contre les mensonges qui sont inventés continuellement par la presse turque au sujet de sa vie de couple.