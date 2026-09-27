Jules Koundé n'a été titularisé que lors de deux rencontres seulement depuis le début de la saison en cours, après avoir perdu la bataille du poste d'arrière droit face à Eric García, alors que plusieurs clubs surveillent la situation du défenseur français en vue de passer à l'action pour l'attirer.

Le Barça a été clair avec Koundé au sujet de sa situation au sein de l'équipe, le club se disant même ouvert à écouter les offres qui lui seraient soumises, mais le joueur a décidé de rester et de se battre pour sa place.

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Avec le début de la saison, Koundé a commencé à repenser son avenir, et bien que beaucoup de choses puissent changer dans la période à venir, toutes les possibilités restent ouvertes si sa situation actuelle se maintient.

Le Barça avait adopté une position claire à l'égard des deux latéraux sur lesquels il s'était appuyé lors de la période précédente, Koundé et Alejandro Balde.

Le joueur formé à l'académie du club a été informé qu'il ne disposerait que de très peu de minutes et qu'il pouvait écouter les offres, tandis qu'il a été signifié à Koundé qu'il faisait toujours partie du projet de l'équipe, mais qu'il n'était plus un joueur stratégique pour l'entraîneur Hansi Flick et le club, selon le journal catalan « Sport ».

Les failles du Barça

Il semble que la décision de Flick concernant Koundé soit purement sportive, l'entraîneur allemand accordant une grande importance au poste des latéraux. Lorsqu'il a pris en main le Barça, il a repéré des problèmes à ce poste et a souhaité le remodeler entièrement avec de nouveaux visages, après avoir constaté que bon nombre des failles défensives provenaient des espaces derrière les latéraux.

Koundé n'a débuté comme titulaire que dans deux rencontres seulement, sur les 8 matches officiels disputés par le Barça. Tous les indicateurs suggèrent que sa participation est venue avant tout pour ménager Eric García, plutôt que de constituer un changement dans la hiérarchie des joueurs.

Mais la blessure d'Andreas Christensen lui a ouvert une nouvelle fenêtre pour saisir une opportunité, et le défenseur français attend d'en profiter. Si cela ne se produit pas, il saura que sa situation est devenue plus difficile.

Koundé possède une grande valeur sur le marché des transferts, et son prix est élevé. Il paraît étrange qu'il se retrouve en dehors du onze de départ du Barça, compte tenu du fait que Flick s'appuyait sur lui par le passé, et de la décision du club de prolonger son contrat jusqu'en 2030.

Mais cette étape appartient désormais au passé, et Koundé se retrouve actuellement remplaçant au Barça et titulaire avec l'équipe de France, dans une situation inhabituelle qui pourrait avoir des répercussions sur son avenir.

Un intérêt anglais et allemand

Plusieurs clubs attendent que Koundé ouvre la porte à un départ du Barça, puisqu'il y a au moins 3 grands clubs en Premier League anglaise intéressés par un recrutement, et il a également été question, durant l'été, de l'intérêt du Bayern Munich pour l'attirer, avant que la démarche ne soit bloquée en raison du non-départ de certains défenseurs dont le club allemand souhaitait se séparer.

Au Barça, il semble clair que Koundé fait partie des joueurs autorisés à écouter les offres de départ, à condition que la transaction convienne à toutes les parties.

Et désormais, Koundé a commencé à repenser son avenir, dans une transaction qui pourrait rapporter au Barça plus de 50 millions d'euros, en plus de l'économie de son salaire, ce qui fait de son départ éventuel l'une des opérations importantes pour le club.