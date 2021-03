Shevchenko : "Mbappé peut gagner de nombreux Ballons d'Or"

Le sélectionneur de l'Ukraine en est persuadé : l'attaquant du PSG a le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde dans les années à venir.

Kylian Mbappé peut "gagner beaucoup" de Ballons d'Or, selon Andriy Shevchenko, qui affirme que la star française a "un avenir exceptionnel".

Mbappe a connu une ascension rapide au très haut niveau depuis sa révélation à Monaco en 2016-2017, connaissant le succès en club et au niveau international.

L'entraîneur ukrainien Shevchenko, qui a vu la star du Paris Saint-Germain faire chou blanc contre son équipe en qualification pour la Coupe du monde la semaine dernière, pense qu'il est capable de remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du football s'il continue sur sa trajectoire actuelle.

Shevchenko a parlé des talents de Mbappé lors d'une conférence de presse, trois jours après le match nul 1-1 de l'Ukraine contre la France : "Nous savons à quel point il est fantastique. Il a un avenir exceptionnel. C'est un garçon qui doit gagner de nombreux Ballons d'or, car il le mérite. La clé pour nous était de ne pas lui laisser d'espace."

L'inefficacité de Mbappé contre l'Ukraine est une anomalie pour le joueur de 22 ans, qui a été l'un des joueurs les plus réguliers de l'équipe de Didier Deschamps depuis ses débuts avec la sélection en 2017.

Le talisman du PSG a marqué 16 buts en 40 matchs avec les Bleus à ce jour, dont quatre lors de leur parcours vers la gloire à la Coupe du monde 2018 en Russie.

Mbappe a trouvé le chemin des filets à 30 reprises en 36 apparitions toutes compétitions confondues pour le PSG en 2020-21, soit une fois de plus que ce qu'il a réussi à faire sur l'ensemble de la saison dernière (interrompue au mois de mars en raison du Covid-19).

L'ancien Monégasque a inscrit 20 buts en Ligue 1 et six en Ligue des champions, et l'équipe de Mauricio Pochettino est toujours en course dans les deux compétitions avant la fin de la campagne.

Mbappé a en revanche été laissé sur le banc pour souffler lors du déplacement au Kazakhstan ce dimanche pour le deuxième match du groupe D. Prochain rendez-vous pour les Bleus : contre la Bosnie-Herzégovine dans trois jours, avant de revenir au PSG avant un énorme choc de Ligue 1 contre Lille.