Real Madrid : Courtois plus fort que Neuer et Donnarumma ?

Modèle de régularité au plus haut niveau, Thibaut Courtois impressionne depuis de longues années. D'abord, sous les couleurs de l'Atlético de Madrid, puis avec Chelsea, et enfin du côté du Real Madrid, où il s'est engagé en 2018. Né en 1992, celui qui compte 94 sélections avec la Belgique a tout d'un très grand mais manque parfois de reconnaissance en Europe.

Courtois pas reconnu à sa juste valeur ?

Régulièrement, le principal intéressé s'est estimé oublié des différentes distinctions personnelles, lui qui enchaîne pourtant les très grandes prestations, comme contre le Paris Saint-Germain, en huitième de finale de Ligue des Champions. Un avis que partage Gilbert Bordart, historique gardien de la Belgique, qui ne comprend pas ce traitement.

Dernièrement, la FIFA a fait le choix de ne pas l'inclure parmi les candidats au trophée The Best, contrairement à des portiers comme Alisson, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy, Manuel Neuer ou encore Kasper Schmeichel. Un pur scandale, selon Gilbert Bordart.

"Le meilleur gardien du monde", juge Bordart

"Comment se fait-il que le nom de Courtois ne soit pas mentionné quand on parle des meilleurs gardiens du monde ? Parce que Thibaut ne parle pas beaucoup, mais quand il parle... il ne pense qu'au jeu, il ne calcule pas. Mais quand tu as joué à Chelsea, au Real Madrid et que tu deviens toujours le meilleur là-bas, il y a une raison. Quand il joue avec la Belgique, il nous sauve 36 fois... C'est un Dieu pour moi. Et je ne dis pas ça car il est Belge. Avant, Neuer était le meilleur et je n'avais aucun problème à le dire aussi", a-t-il jugé dans un entretien accordé à Watfoot, avant de tresser des louanges au portier madrilène.



"Thibaut a largement dépassé Neuer. Il est plus fort que Donnarumma, que Oblak, que tout le monde. Grace à cette personnalité qu'il a. Quand tu t'imposes ainsi à Chelsea, à l'Atletico puis au Real Madrid, c'est parce que tu n'es pas quelconque (...) Il a énormément de qualités. En Belgique, c'est le meilleur de tous les temps. Il a toutes les qualités en fait. C'est mon idole et actuellement, il n'est pas seulement le meilleur belge mais le meilleur gardien du monde".