Rangnick évasif sur le cas Ronaldo

Le technicien allemand restera à Old Trafford en tant que consultant, mais il ne veut pas se prononcer sur l’avenir de Cristiano Ronaldo.

Ralf Rangnick est prêt à laisser la décision sur l'avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United entre les mains du nouveau manager Erik ten Hag, mais reconnait en même temps que les Red Devils ont besoin de "deux ou trois nouveaux attaquants la saison prochaine".

La star portugaise a été confrontée à des interrogations liant à son impact sur le collectif en 2021-22, et ce alors qu’elle a inscrit 23 buts dans les différentes compétitions.

Dernièrement, des rumeurs ont laissé croire que CR7 pourrait partir avant la fin de son contrat mais l'entraîneur intérimaire Rangnick, qui restera au club en tant que consultant tout en prenant les rênes de l'équipe nationale autrichienne, ne veut pas dire si le Portugais sera encore un joueur de United en 2022-23.

Cristiano Ronaldo restera-t-il à Manchester United ?

Lorsque cette question a été posée à Rangnick par Sky Sports avant un match de Premier League contre Brentford, le tacticien allemand a répondu : « C'est une question que vous devez poser à Erik Ten Hag ».

« Il a montré qu'il pouvait encore jouer un rôle essentiel dans cette équipe, mais il est évident que l'équipe a besoin de plus d'attaquants. Il devrait y avoir deux ou trois nouveaux attaquants la saison prochaine, c'est assez évident », a-t-il ajouté.

Rangnick a-t-il parlé avec Ten Hag ?

Rangick n'a pas encore discuté de Ronaldo avec Ten Hag. Les deux hommes n’ont pas du tout abordé ce sujet, pas plus qu’un autre car chacun est concentré actuellement sur ses propres missions. "Je suis presque sûr qu'il a mon numéro de téléphone ! Il a encore deux ou trois matches à jouer avec l'Ajax, nous avons encore trois matches à jouer ici. Chaque fois qu'il veut me parler et échanger nos opinions, je suis plus qu'heureux de le faire."