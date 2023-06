Où et quand regarder regarder l'annonce de la liste des Bleues par Hervé Renard pour la Coupe du monde féminine 2023 ?

Horaire, diffusion TV et en streaming : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur l'annonce de la liste des Bleues pour le Mondial 2023.

C'est ce mardi 6 juin 2023 qu'Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, va dévoiler la liste des joueuses retenues pour disputer la Coupe du monde féminine 2023 qui se tiendra du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Combien de joueuses seront sélectionnées par Hervé Renard pour la Coupe du monde féminine 2023 ?

Hervé Renard peut sélectionner 23 joueuses au maximum pour la Coupe du monde féminine. Il a annoncé le 4 juin sur le plateau du Canal Football Club qu'il donnera une liste avec 26 joueuses. Il écartera ensuite trois joueuses dont la quatrième gardienne et deux joueuses de champ.

Où aura lieu l'annonce de la liste des Bleues pour la Coupe du monde féminine 2023 ?

Hervé Renard annoncera sa liste depuis les locaux de Nike France, à Paris, dans le 8e arrondissement. Cela marque un changement avec l'ancienne sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre, qui avait annoncé ses listes pour le Mondial 2019 et l'Euro 2022 depuis les locaux de TF1.

Ce choix est lié au fait que Nike est l'équipementier officiel de l'équipe de France féminine.

À quelle heure aura lieu l'annonce de la liste des Bleues pour la Coupe du monde féminine 2023 ?

La Fédération française de football a indiqué que la conférence de presse d'Hervé Renard pour l'annonce de la liste des Bleues commencera à 16h00 (heure française).

Sur quelle chaîne regarder l'annonce de la liste des Bleues pour la Coupe du monde féminine 2023 ?

En France, de nombreuses chaînes de télévision retransmettront en direct l'annonce de la liste des Bleues par Hervé Renard comme La Chaîne L'Equipe, Infosport+.

Comment suivre en streaming légal l'annonce de la liste des Bleues pour la Coupe du monde féminine 2023 ?

En France, il sera possible de suivre l'annonce de la liste des Bleues via les plateformes légales MyCanal et L'Equipe Live.

Quels sont les adversaires des Bleues au premier tour ?

Placée dans le groupe F, la France affrontera lors de la phase de groupe la Jamaïque (le 23 juillet à Sydney), le Brésil (le 29 juillet à Brisbane) puis le Panama (le 2 août à Sydney).

Les Bleues effectueront un stage de préparation à partir du 20 juin 2023 à Clairefontaine et deux matches amicaux auront lieu avant le début de la compétition : le 6 juillet contre l'Irlande (à Dublin) et le 14 juillet contre l'Australie (à Melbourne).