OM : Son choix, la C1, Igor Tudor... Jordan Veretout se confie

La dernière recrue des Phocéens a exprimé sa satisfaction de rejoindre l'OM et nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir.

Jordan Veretout a réussi ses débuts avec l'Olympique de Marseille. Entré en jeu face à Reims, l'international français a débuté le nouveau chapitre de sa carrière par une victoire. Important à l'AS Roma lors des trois dernières saisons, Jordan Veretout sera très attendu à l'OM où il doit aider l'équipe à progresser et à bien figurer en Ligue des champions. Dans une interview accordée au site officiel de l'OM, Jordan Veretout a expliqué son choix de carrière.

"Jouer la C1 à Marseille, c'est un avantage"

"C'était important pour moi de revenir en France et je pense que l'Olympique de Marseille est le plus grand club français et m'a ouvert ces portes. Je voulais venir ici. Mon expérience à l'étranger m'a apporté beaucoup niveau football et en dehors. J'ai appris beaucoup, j'ai vu différentes cultures et je reviens en France avec beaucoup d'envie et de choses à apporter. Je suis très content d'être ici", a avoué Jordan Veretout.

"La Ligue des champions, c'est aussi pour ça que je viens ici. Découvrir la plus grande compétition européenne en plus à Marseille, c'est un avantage, avec la ferveur ça va être magique. Je veux prendre chaque chose en son temps. Déjà, je veux bien m'intégrer ici. Ne rien lâcher, être un guerrier et vivre de belles soirées au Vélodrome", a ajouté le milieu de terrain français.

"Je veux gagner des trophées"

Jordan Veretout est emballé à l'idée de jouer sous les ordres d'Igor Tudor : "J'ai joué contre Igor Tudor l'année dernière avec le Hellas Vérone, c'est un coach très exigeant qui produit du très beau football avec de la projection vers l'avant. Les supporters seront contents. C'est une méthode un peu à l'Italienne où on accentue beaucoup sur le travail et j'espère qu'on va faire de belles choses cette année".

L'ancien milieu de terrain de l'AS Rome a affiché ses ambitions pour la saison à venir : "Mes objectifs ? Je sors d'une saison où j'ai gagné deux trophées, ça me donne envie de continuer. Je viens ici pour gagner des trophées, pour vivre ces moments avec tout le peuple marseillais, le Vélodrome et mes coéquipiers. Ce sont des grandes émotions qui restent gravés à jamais donc je viens ici pour gagner des titres et m'épanouir".

"J'ai mis les pieds en équipe de France, je reviens aussi en France pour ça, pour les Bleus, pour la Coupe du monde. La Coupe du monde est un objectif qui est dans ma tête. Maintenant, je vais me consacre à mon arrivée, à être bon à Marseille. C'est avec les performances sur le terrain qu'on verra si j'irai à la Coupe du monde ou pas. Je me focalise sur l'OM, donner le maximum, me battre et faire le maximum avec cette équipe", a conclu Jordan Veretout.