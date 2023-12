OM : L’étonnante réaction de Gattuso au limogeage de Fabio Grosso

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a réagi au limogeage de Fabio Grosso de l’Olympique Lyonnais.

L’Olympique de Marseille était aux prises avec le Stade Rennais, dimanche au Vélodrome, en clôture de la 14e journée de Ligue 1 de France. A l’issue de ce match, les Phocéens ont renoué avec la victoire en championnat en s’imposant 2-0 face aux Bretons.

Grosso évincé, la réaction de Gattuso

Si Laurent Blanc a été limogé par John Textor pour insuffisance de résultats, les dirigeants des Gones ont misé sur Fabio Grosso qui était vu comme l’homme de la situation. Mais depuis sa nomination le 16 septembre, le technicien italien n’a pas non plus réussi à sa mission de redresser la barre. Alors, le jeudi dernier, l’ancien coach de Frosinone a été mis à pied par ses dirigeants.

L’intérim a été confié Pierre Sage, qui a déjà dirigé l’équipe contre le Racing Club de Lens (défaite 3-2), samedi. Après la victoire de l’Olympique de Marseille, dimanche, l’entraîneur des Phocéens, Gennaro Gattuso, a réagi à la situation de son compatriote évincé.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Ce sont des moments difficiles, cela ne me plaît pas mais cela fait partie de notre travail. C’est l’un des risques que nous courons. Le match de mercredi sera très important. Pour nous, pour notre classement et on va chercher la victoire. Le football est un jour de fête, on espère que cela se passera bien », a déclaré l’ancien coach de Naples.

La mort du supporter nantais préoccupe Gattuso

Avant le match de la 14e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et l’OGC Nice, un supporter des Canaris a été poignardé. Dans un état très critique, ce dernier a fini par rendre l’âme malgré les soins. Ayant eu vent de la nouvelle, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est dit inquiet de ce qui se passe dans les stades de Ligue 1.

Getty Images

« Je pense aux supporters de Nantes. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment. On a besoin d’aller au stade avec les enfants et d’une bonne atmosphère : c’est ça le football », a laissé entendre l’Italien.