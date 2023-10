OL : C'est fait, les remplaçants de Lopes et Lovren coûtent moins de 20 M€

En crise de résultats depuis le début de la saison en championnat de France, l’OL vient de mettre la main sur deux joueurs pour l’hiver.

L’Olympique Lyonnais n’est pas content de sa place actuelle (17e) en championnat de France. Alors, le club travaille à remettre les choses sur les rails afin de retrouver ses marques et redevenir l’OL d’avant. Pour ce faire, après quelques changements à la tête de la formation rhodanienne, l’effectif devrait aussi être renforcé.

Deux joueurs pistés pour l’hiver 2024

Sans doute, l’Olympique Lyonnais vit l’un des pires débuts de saison de toute son existence. Après huit journées de championnat, la formation présidée par John Textor loge toujours au bas du tableau et reste en quête de sa première victoire (3 matchs nuls et 5 défaites). N’ayant pas réussi à redresser la barre après un mois de compétition, Laurent Blanc a été remercié par les dirigeants olympiens, qui demandent plus de résultats positifs.

Alors, le choix a été porté sur l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, qui a pris les commandes de la barre technique du club rhodanien. Ce dernier aura raté son baptême en perdant le match de la sixième journée contre le Stade Brestois (1-0). Il enchaîne une deuxième défaite (2-0) contre Reims (2-0) avant de prendre un point contre Lorient (3-3) lors de la neuvième journée.

Mais avant le dernier match contre Lorient, le président de l’OL, John Textor, avait promis des recrues pour le prochain mercato estival. « Comme vous le savez, en janvier, nous n’aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l’équipe. Soyez assurés que je NE permettrai JAMAIS à ce club de perdre son prestige », avait-il déclaré au sortir de la défaite (2-0) contre Reims.

Deux recrues en janvier pour moins de 20 millions d'euros

Afin de retrouver ses marques et terminer au haut du tableau à l’issue de la saison sportive en cours, l’Olympique Lyonnais tient deux noms pour le prochain mercato. Selon les dernières informations de la presse brésilienne, deux joueurs de Botafogo sont en passe de signer chez les Gones. Il s’agit en effet de Lucas Perri et Adryelson, respectivement gardien e but et défenseur central. Tous les deux sont des titulaires indiscutables au sein du club leader de la Serie A brésilienne.

A en croire les informations de UOL, les deux joueurs rejoindront normalement l’Olympique Lyonnais à l’hiver 2024 et signeront chacun un contrat de trois ans, avec une autre en option. Développé par São Paulo et passé par Náutico et Crystal Palace, Lucas Perri est à Botafogo depuis 2022. Adryelson est un autre arrivé l'année dernière, après avoir porté les maillots Sport et Al Wasl. Ils ont tous les deux 25 ans.

L’Olympique Lyonnais devrait débourser un peu moins de 20 M€ (17 M€ maximum), bonus compris, pour s’adjuger les services deux joueurs récemment convoqués en équipe nationale du Brésil pour la trêve internationale d’octobre.