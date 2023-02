Officiel - Arsenal prolonge Martinelli

Gabriel Martinelli aurait signé un nouveau contrat avec Arsenal qui le maintient au club jusqu'en 2027.

Arsenal a assuré l'avenir de l'un de ses plus grands espoirs et joueurs clés cette saison, en liant Martinelli à un nouveau contrat de quatre ans et demi jusqu'en 2027, selon The Athletic.

Arsenal vise le titre

Le contrat actuel de Martinelli devait expirer à la fin de la saison prochaine, et bien qu'il comprenait une option de prolongation jusqu'en 2026, il ne reflétait pas sa place dans l'équipe et n'offrait pas la même sécurité. En raison de l'expiration de son contrat et de la hausse rapide de sa cote, le FC Barcelone avait été associé à un transfert de Martinelli, mais le nouveau contrat du Brésilien met fin à ces spéculations.

Sa qualité et son potentiel ont été repérés par ses coéquipiers, Oleksandr Zinchenko ne tarissant pas d'éloges sur le Brésilien lors de sa signature à Arsenal l'été dernier. Martinelli a dû faire face à des blessures après avoir percé dans l'équipe première en 2019 - quelques semaines seulement après avoir signé en provenance du club brésilien d'Ituano en tant qu'espoir des moins de 21 ans - mais il a depuis pris sa place en tant que joueur important sous Mikel Arteta.

Avec la signature d'un nouveau contrat, le joueur de 21 ans peut maintenant se remettre au travail et entrer dans la légende des fans d'Arsenal en leur permettant de remporter leur premier titre de Premier League depuis près de 20 ans.