Ni Messi ni Ronaldo : Pour Maradona le meilleur joueur de l'histoire est Di Stefano

L'Argentin a désigné un compatriote avec Alfredo Di Stefano au moment de choisir le meilleur joueur de l'histoire du football.

Diego Maradona a nommé son compatriote argentin Alfredo Di Stefano comme le plus grand footballeur de l'histoire, devant un autre compatriote, Lionel Messi, et le légendaire Pelé. Maradona, aujourd'hui entraîneur de Gimnasia de La Plata, est souvent cité parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, avec ses exploits pour Barcelone, et l' , entre autres, qui lui ont valu cette place dans le débat actuel.

Si l'ancien attaquant considère qu'il en a assez fait pour être cité, il estime qu'un autre sud-américain mérite la première place, accusant Pelé de fermer les yeux sur l'indéniable qualité de Di Stefano.

"Je pense que le meilleur était Di Stefano, a-t-il déclaré à TyC Sports' Libero. Il était supérieur à tout le monde - même moi. Pelé n'a pas voulu reconnaître le talent de Di Stefano. Les amis de Pelé ont inventé un trophée spécialement pour lui parce qu'il était une légende vivante du football. J'ai même battu Pelé à Rio pour être le meilleur de l'histoire !"

Comme tous les footballeurs de premier plan, Maradona a joué contre certains des joueurs les plus talentueux de son époque et on lui a demandé de nommer le meilleur maillot qu'il avait échangé avec un autre joueur et avec quel coéquipier il était le plus facile de jouer.

"Les meilleurs maillots que j'ai échangés ont été ceux de Gullit et Van Basten à l' . Le joueur avec qui j'ai eu la meilleure connection était [l'ancien attaquant de Naples] Careca."

Alors que Messi vient de soulever un sixième Ballon d'Or, Maradona a commenté le nombre de victoires qu'il aurait pu remporter s'il avait joué aujourd'hui et a pris le temps de féliciter son compatriote, malgré les critiques sur le fait que la star du Barça n'a jamais mené l'Argentine au titre mondial.

"Je pense que j'aurais eu pas mal de[Ballons d'Or], mais ce que fait Messi est remarquable. Je n'aimerais jamais faire face à Messi - jamais. Le garçon rentre à la maison, joue au football, ne chante pas l'hymne national et on dit qu'il est catalan. Je ne critique pas Messi [comme d'autres le font]."

Maradona a ensuite expliqué avoir donné quelques conseils à la Pulga pour frapper des coups francs. "Je lui ai dit où il devait placer son pied, mais le reste ne tient qu'à lui. Il a tout compris."