Neymar dévoile son plus grand rêve avec Al-Hilal

Principale recrue d'Al-Hilal cet été, Neymar veut laisser une marque indélébile dans son nouveau club. L'international brésilien le dit clairement.

Après 6 ans passés au PSG, Neymar a décidé de rejoindre une nouvelle destination cet été. Les critiques acerbes des supporters et des mésententes avec les dirigeants parisiens l'ont poussé à prendre cette décision qui engage son avenir. Pour boucler cette affaire, Al-Hilal a cassé sa tirelire. Le club saoudien a notamment payé une indemnité de transfert de 90 millions d'euros au PSG et a promis un salaire annuel de 100 millions d'euros au joueur de 31 ans. Présenté ce dimanche aux supporters, ce dernier envisage de rentrer dans l'histoire de son nouveau club grâce à ses prestations.

Neymar séduit ses nouveaux supporters

Dans sa prise de parole lors de cette cérémonie officielle dédiée à lui, l'international brésilien n'a pas hésité à partager ses ambitions. <<Je suis très content de cet accueil, de faire partie de ce nouveau projet, a-t-il clamé. Je suis impressionné et très heureux. Je suis venu comme un très grand joueur dans ce pays et j’espère faire partie de l’histoire du club et gagner beaucoup de titres.>> a lancé Neymar.

Cette profession de foi du brésilien plaît énormément aux supporters qui doivent encore attendre un peu avant de le voir à l'œuvre. En effet, Jorge Jesus a annoncé ce dimanche que l'international brésilien resterait éloigné des terrains pendant quelques jours pour faute de blessure.

L'article continue ci-dessous

Des débuts retardés

« Neymar peut tout faire, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, je n'en doute pas, quand il est en condition physique. Il est arrivé avec une petite blessure, il ne peut pas encore s'entraîner avec l'équipe. Je ne sais pas quand il pourra jouer.» a déclaré l’entraîneur portugais.