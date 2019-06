Naples - L'anecdote incroyable de Koulibaly sur Sarri

Le défenseur de Naples s'est souvenu d'une histoire survenue sous les ordres de Maurizio Sarri. Un homme à l'autorité disons... surprenante !

En progression constante depuis son arrivée à , Kalidou Koulibaly s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, lui qui, de par son physique imposant, ne cesse d'impressionner tout son monde, si bien en qu'en Ligue des Champions. En , ce dernier a croisé la route de Maurizio Sarri, son ancien entraîneur au Napoli, avec lequel la relation semblait presque fusionnelle. Néanmoins, force est de constater qu'en interne, sa manière de procéder sortait quelque peu de l'ordinaire, comme en témoignent ses dernières déclarations.

"C’est une histoire folle qui résume tout ce qui touche au Napoli. Ma femme était allée à la clinique le matin et nous jouions face à chez nous le soir même. Nous étions en séance vidéo et mon téléphone n’arrêtait pas de vibrer. Je l’éteins d’habitude, mais j’étais inquiet pour ma femme. Elle m’a appelé 5 ou 6 fois. Notre coach était Maurizio Sarri. C’est un gars très intense et je ne voulais pas répondre. Mais finalement je me suis précipité dehors et ma femme m’a dit. "Tu dois venir, notre fils arrive", a raconté le défenseur, dans une longue interview accordée à "The Players tribunes".

Entre gentillesse et... autorité

"Je vais voir Sarri et je lui dis : "Monsieur, je suis désolé, mais je dois partir maintenant, mon fils arrive." Il me regarde et me dit : "Non non non. J’ai besoin de toi ce soir Kouli. tu ne peux pas y aller." J’insiste : "C’est la naissance de mon fils monsieur. Tu peux faire ce que tu veux de moi, suspends-moi je m’en fous. J’y vais." Sarri, qui est stressé fume fume fume, réfléchit et me dit : " OK, OK, tu peux aller à la clinique, mais tu dois être de retour pour le match ce soir, j’ai besoin de toi Kouli", a ensuite ajouté Kalidou Koulibaly.



​Arrivé à temps pour assister à la naissance de son fils à 13h30, celui qui est aujourd'hui courtisé par les plus grands clubs et notamment Manchester United est alors contacté par son entraîneur à 16h00, réclamant fermement son retour. La suite appartient à l'histoire... "Je me prépare à jouer et Sarri entre dans le vestiaire et pose la feuille de match. Je cherche mon nom et là, mon numéro n’est pas là. Je lui dis : "Monsieur, vous plaisantez j’espère ? Mon fils, ma femme, je les ai laissés, tu as dit que tu avais besoin de moi". Et là il me répond : "Oui, j’ai besoin de toi... sur le banc de touche." J’y pense maintenant et j’ai envie de rire. Mais à ce moment-là, j’ai eu envie de pleurer", s'est souvenu Koulibaly. Voici une histoire qui résume à merveille le profil du nouvel entraîneur de la Juventus Turin, décrit par beaucoup comme un amoureux de football au parcours atypique, bien loin des standards habituels...