Moussa Dembélé massacre la direction lyonnaise !

Dans une interview incendiaire, l’attaquant Moussa Dembélé a dézingué à tout-va.

Moussa Dembélé ne fait plus partie de l’effectif de l’OL. Depuis cet été, il évolue à Al-Ettifaq en Arabie Saoudite. L’ancien international espoir est donc loin du Rhône et il est libre de parler. Une situation dont il a profité pour étaler tout ce qu’il avait sur le cœur.

Dans un long entretien accordé à Foot Mercato, Dembélé s’est montré très critique envers son ancien club et en particulier ses dirigeants. « Tous incompétents et arrogants », a-t-il notamment lancé.

Dembélé furieux contre Cheyrou et Ponsot

Celui qui a pris le plus cher c’est Benoit Cheyrou, l’ancien responsable de la cellule de recrutement. « Son interview pour dire que les joueurs sont des actifs, c’était un gros manque de respect, a-t-il déclaré. Je ne sais pas où il se croyait ce jour-là, peut-être dans un bateau d’esclaves ou sur un champ de coton où les gens sont des objets ou des numéros. Je ne suis pas un actif, je suis un être humain ! Il faut respecter les gens. Les joueurs sont des actifs et donc les supporters sont quoi ? Des consommateurs ? Son discours est très dangereux et irrespectueux. Dans le vestiaire, on a tous pris ça comme un affront et un manque de respect ».

L'article continue ci-dessous

Dembélé a ensuite laissé entendre que les joueurs de l’effectif pro ont fait exprès d’aller à l’encontre de ses directives : « Et il se croyait malin à venir dire soit ils (les joueurs sous contrat jusqu’en 2023, ndlr) prolongent, soit ils partent. Au final, personne n’a prolongé et personne n’est parti. Il s’est ridiculisé tout seul. Il y a une façon de parler des gens et de faire les choses. S’il voulait que je parte, il devait faire les choses avec respect et correctement. Il fallait appeler mon agent, trouver un deal qui fasse les affaires de tout le monde plutôt que de faire le malin en interview. »

Dembélé en veut aussi aussi à Vincent Ponsot : « En février, il a fait une interview disant qu’il avait reçu des offres et que j’ai refusé de partir. Mais il ment. S’il a reçu des offres et qu’il n’en a pas parlé à mon agent alors c’est une faute professionnelle de sa part, pas de la mienne. J’étais en négociations avec plusieurs clubs en janvier 2023. Si on négocie avec un club, c’est qu’on accepte de partir non ?! Au moment où il dit ça, c’est lorsque les supporters nous avaient pris en grippe avec Houssem (Aouar) et les autres. On jouait à peine à ce moment-là. Je reconnais que nos prestations n’étaient pas top mais le niveau de haine était disproportionné. Quand Vincent Ponsot fait son interview, il sait très bien ce qu’il fait. Il met de l’huile sur le feu et attise encore plus la haine des supporters et se dédouane en même temps pour se donner une bonne image, genre “ce n’est pas moi, allez taper sur eux. Ce sont eux les mauvais”. Son intervention sournoise a rendu le quotidien invivable ».

« Une gestion du club catastrophique »

Pour finir, Dembélé s’est aussi tardé sur la gestion du club et les raisons qui font que l’OL s’est écroulé économiquement ces derniers mois. « Ils font de la communication sans arrêt et des jeux de manipulation pour enfumer les supporters. Par exemple, quand ils sont venus parler du projet ADN OL à l’été 2022, on a vu que c’est du marketing ça. Pour vous dire, on en rigolait dans le vestiaire. Mais les supporters, eux, tombent dedans. Regardez les réseaux du club à cette époque. Il n’y avait que des posts sur des joueurs du centre. C’était de la communication et rien d’autre. Il n’y a aucun projet footballistique sur le long terme, aucune vision, que de la flûte. C’est catastrophique. Ils sont incompétents même pour vendre des joueurs. Houssem, Memphis, Jason (Denayer), moi, sans oublier Pierre Kalulu qui flambe au Milan, tous sont partis gratuitement. Ils ne sont même pas capables d’anticiper pour ne pas se retrouver dans cette situation ».