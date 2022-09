Mercato : Le Betis veut Aouar libre en 2023

En fin de contrat à Lyon l'été prochain, Houssem Aouar ne prolongera pas dans le Rhône et pourrait rejoindre la Liga.

Par Manolo Nieto.

Le Real Betis a trouvé dans l'anticipation sa meilleure arme pour obtenir des joueurs importants sur le marché. Il l'a fait dans le cas de Luis Felipe, par exemple, où il y avait un intérêt d'autres équipes pour le joueur de la Lazio de l'époque, et l'équipe du Real Betis a agi rapidement quelques mois auparavant pour le signer.

La même stratégie est appliquée à un joueur qu'ils ont même essayé de signer cet été. Houssem Aouar est toujours une priorité pour le Betis et ils veulent que le joueur rejoigne La Palmera la saison prochaine.

Aouar priorité du Betis l'été prochain

L'intérêt est toujours très fort et même un homme de confiance de son agence de représentation et un parent ont été dans la ville ces jours-ci et ont assisté aux deux derniers matchs du Betis, contre Ludogorets et Girona, selon nos informations.

Le Betis espère convaincre le joueur qu'à partir de janvier il pourra négocier avec n'importe quelle équipe et il est au courant du fort intérêt du Betis. Et donc ils lui ont fait savoir.

L'agent du joueur et sa famille ont pu vérifier l'ambiance footballistique au Villamarin, car ils ont été invités par Fekir, et comment est Séville, car ils ont fait un tour de la ville. Le contrat d'Aouar expire l'été prochain et il a décidé qu'il ne resterait pas à l'Olympique lyonnais.

Aouar pas dans les plans de Lyon

La situation financière du Betis est le principal problème, ils savent qu'ils doivent équilibrer les comptes mais ils sont confiants qu'ils peuvent le faire comme ils l'ont fait cet été et être en mesure de faire venir un joueur de grande qualité.

Même le président, Ángel Haro, a déjà confirmé lors de sa dernière apparition que les joueurs auxquels le club s'est intéressé, comme Ceballos et Bellerín, pourraient revenir l'été prochain et le cas d'Aouar en sera sans doute un autre.

Le milieu de terrain joue peu voire pas cette saison. Il a débuté le premier match de Ligue 1 mais c'est le seul qu'il a joué. Il ne fait pas partie des plans du club ou de l'entraîneur.

Après de nombreuses rumeurs sur son départ cet été, pointant même des équipes de Premier League, il est resté dans son club mais il est clair pour lui qu'il partira cette année, et le Betis veut prendre les devants pour le signer.