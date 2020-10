Ligue des champions – Le Barça cartonne, la Lazio dompte Dortmund

Un Barça en forme, une Lazio qui domine Bortmund, Chelsea et Séville dos à dos : voici tout ce qu'il faut retenir des matches de mardi soir.

Groupe E : Rennes y a cru trois minutes

Pour le premier match de son histoire en , Rennes a été tenu en échec à domicile par les Russes de Krasnodar (1-1).

Rennes avait pourtant ouvert le score sur un penalty de Guirassy (56e) mais ils ont trop rapidement concédé l'égalisation (Ramirez, 59e).

Dans l'autre match du groupe, l'affiche entre et le n'a pas été à la hauteur des attentes avec un score nul et vierge. Edouard Mendy était titulaire dans les buts des Blues tandis qu'Olivier Giroud est resté sur le banc des remplaçants.

Groupe F : la domine le Borussia, Bruges créé la surprise

Dans ce groupe F, on attendant avec impatience le choc entre la Lazio et le et sont les Romains qui l'ont emporté 3 buts à 1.

Ancien joueur du BVB, Ciro Immobile a ouvert le score (6e) avant de voir Hitz, le gardien du Borussia marquer contre son camp (23e).

En deuxième période, l'inévitable Erling Haaland réduisait l'écart (71e) pour s'offrir son onzième but en Ligue des champions (il en marqué dix la saison dernière). Mais c'était sans compter sur l'ancien toulousain Jean-Daniel Akpa-Akpro qui permettait à la Lazio de refaire le break (3-1, 76e).

Dans l'autre rencontre, qui se jouait à 18h55, le Club Bruges a créé la surprise en allant s'imposer 2 buts à 1 sur le terrain du avec un but de Charles De Ketelaere à la 90+3e minute. Les Belges avaient d'ailleurs ouvert le score par l'international nigérien Emmanuel Dennis (63e) avant de concéder l'égalisation de façon malchanceuse : après une superbe frappe tendue de Lovren, le ballon heurtait le poteau brugeois avant de ricocher sur le dos de l'infortuné Horvath et de finir sa course au fond des filets (1-1, 74e).

Groupe G : La Juve et le Barça font respecter la hiérarchie

La et le Barça ont parfaitement lancé leur nouvelle campagne de Ligue des champions. Les Turinois se sont imposés 2-0 sur la pelouse du Dynamo Kiev grâce à un doublé d'Alavaro Morata en deuxième période (46e, 84e).

De son côté, opposé aux modestes hongrois de Ferencavros, le Barça l'a facilement emporté sur le score de 5-1 avec des réalisations de Lionel Messi (27e s.p.), Ansu Fati (42e), Coutinho (52e, 82e) et Dembélé (89e).

Au cours de ce match, Lionel Messi est devenu le premier joueur à marquer lors de 16 saisons consécutives de Ligue des champions tandis qu'Ansu Fati (17 ans et 355 jours) est le premier joueur à marquer deux buts en Ligue des champions avant ses 18 ans.

Groupe H : Leipzig en tête, le PSG Battu

Finaliste de la dernière Ligue des champions, le PSG s'est incliné à domicile face à Manchester United (1-2). Keylor Navas a été le seul parisien performant lors de cette rencontre.

Dans ce groupe, c'est le qui a pris les commandes en s'imposant 2-0 sur ses terres face à grâce à un doublé d'Angelino.