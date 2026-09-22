Laporta et Rafa Yuste s'envolent pour les Pays-Bas dans le cadre d'une mission humanitaire

Un rapport de presse a révélé, ce mardi, le déplacement de Joan Laporta, président du Barça, et de son vice-président Rafa Yuste, aux Pays-Bas pour une courte mission.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que Joan Laporta et son vice-président Rafa Yuste se rendront demain aux Pays-Bas pour accompagner la légende du Barça, Ronald Koeman, lors des funérailles de son épouse, Bartina, la cérémonie devant se tenir dans la ville néerlandaise de Laren.

Laporta et Yuste accompagneront Koeman, ses enfants et ses petits-enfants. La présence est également attendue d'anciens joueurs ayant évolué aux côtés de Ronald, parmi lesquels Pep Guardiola, José Mari Bakero et Txiki Begiristain.

Assisteront également aux funérailles de nombreux internationaux néerlandais qui ont joué aux côtés de Koeman en sélection des Pays-Bas, ainsi que ses coéquipiers des clubs de la première division néerlandaise, le PSV Eindhoven, l'Ajax, le Feyenoord et Groningue.

Bartina s'est éteinte le 15 septembre, à l'âge de 65 ans, après un combat contre le cancer.

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Ronald Koeman a lui-même annoncé la nouvelle de son décès sur les réseaux sociaux. Il a écrit : « Avec une immense tristesse, mais aussi avec beaucoup de fierté et d'amour, nous faisons nos adieux à mon épouse bien-aimée, notre mère et notre grand-mère chérie. »