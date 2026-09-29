Juan Laporta, le président du Barça, s'est exprimé sur plusieurs dossiers concernant son club et son rival, le Real Madrid, ainsi que sur les blessures de Kylian Mbappé et de Raphinha.

Juan Laporta a été l'une des figures principales de la 33e réunion de l'Association européenne des clubs de football (EFC), anciennement connue sous le nom d'European Club Association (ECA), qui s'est tenue à Copenhague, au Danemark.

Laporta a accordé un entretien au journal « Mundo Deportivo » en marge de cet événement.

Il s'agit de la première participation du FC Barcelone en tant que membre à part entière de cette organisation depuis son retrait de l'European Club Association en raison de la tentative de création de la « Super Ligue ».

Laporta s'est bien entendu avec Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général de l'Atlético de Madrid, malgré la polémique survenue durant l'été autour de Julián Álvarez.

Quant au Real Madrid, il n'a pas assisté à la réunion, mais Laporta a saisi l'occasion pour lui adresser un message concernant la plainte déposée par le Barça contre Florentino Pérez à la suite de ses accusations envers le club catalan, qu'il accuse d'avoir volé sept titres en Liga. Les deux parties doivent assister à une audience de conciliation à Madrid le 25 novembre prochain.

Laporta a déclaré : « Oui, nous apprécions l'accueil chaleureux réservé au Barça lors de son retour au sein des clubs européens de football. Nous apprécions également d'avoir été invités à jouer un rôle important au sein de l'organisation. Et nous exprimons notre gratitude personnelle au président du conseil d'administration, Nasser Al-Khelaïfi, qui a joué un rôle central dans le retour du Barça au sein de l'Association européenne des clubs. »

Il a poursuivi : « Nous abordons cette question avec le même sens des responsabilités dont le Barça a toujours fait preuve dans sa participation aux institutions européennes. Et nous sommes très heureux d'être ici. »

Il a ajouté : « Outre la concurrence acharnée que nous nous livrons sur le terrain, un moteur commun nous rassemble : travailler ensemble pour améliorer les compétitions, renforcer la situation financière de nos clubs, offrir des opportunités aux jeunes talents et, bien sûr, protéger nos joueurs. »

Il a complété : « Il existe aujourd'hui une inquiétude concernant ces trêves, qui font office de période de préparation pour la saison. Quant au football international, il y a une certaine inquiétude car les blessures sont très fréquentes, comme c'est le cas actuellement, et malheureusement, au Barça, Eric García a été victime de ce qui semble être une blessure légère. J'ai également appris que Raphinha a été contraint de quitter le match du Brésil en raison d'une gêne, et nous verrons la gravité de cette blessure. »





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La blessure de Mbappé et les rumeurs de fuite

Laporta a enchaîné : « La même chose est arrivée au Real Madrid avec Mbappé. Je ne connais pas précisément la gravité de la blessure, et nous espérons qu'elle ne sera pas grave. »

Au sujet des rumeurs selon lesquelles Mbappé se déroberait aux matchs de la France en prétextant une blessure pour rentrer au Real Madrid, le président du Barça a commenté : « Eh bien, à ce sujet, je n'ai pas d'informations supplémentaires par rapport à ce qui a été publié dans les médias. Nous y pensons tous à un moment donné, mais la vérité est que nous voulons que nos joueurs s'impliquent activement dans nos clubs et qu'ils soient parfaitement prêts à jouer avec nous. Nous savons qu'ils doivent rejoindre la sélection nationale ; c'est un engagement, et nous le respectons, mais nous les entraînons et les préparons pour jouer avec nos clubs. »

Concernant sa rencontre avec Miguel Ángel Gil Marín, il a expliqué : « Une personne aimable et excellente. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous sommes tombés d'accord sur la nécessité de préserver la bonne relation entre nos deux clubs ainsi que notre relation personnelle. Je l'apprécie beaucoup, il le sait, et je ressens aussi son affection. Quand nous nous sommes vus, nous nous sommes aussitôt embrassés. Je crois que nous avons dépassé nos différends et repris notre relation comme il se doit. Et je suis très heureux car c'est une personne qui m'est très chère. »

La crise avec Florentino Pérez et le duel contre Paris

Juan a déclaré : « Et qu'en est-il du Real Madrid ? Le Barça a déposé une plainte par laquelle il cherche à parvenir à un règlement après les déclarations de Florentino Pérez lors d'une conférence de presse. »

Il a ajouté : « Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est la déformation de la vérité et leurs attaques contre le Barça chaque fois qu'ils s'expriment publiquement. Notre service juridique réagit à ces situations, et nous traitons chacun de ceux qui nous ont condamnés avant même de nous juger, qui ont dit des choses qui ne sont pas vraies, et nous continuons à travailler selon la même approche. »

Il a complété : « J'espère qu'ils corrigeront cette situation et qu'elle sera résolue. Comme vous le savez, les relations avec le Real Madrid se sont détériorées. Ils sont apparus dans l'affaire Negreira, ce que nous comprenons comme n'ayant été qu'une tentative de prolonger l'affaire et de justifier les agissements de leur chaîne de télévision ainsi qu'un récit préétabli. C'est là que réside le désaccord, car la relation qui existe entre nous est inexistante. »

Laporta a reçu une question ainsi formulée : avez-vous parlé avec Al-Khelaïfi de la possibilité d'une finale de la Ligue des champions entre le Barça et le Paris Saint-Germain ? Il a répondu : « Nous pensons tous les deux que nous possédons les deux meilleures équipes d'Europe actuellement. Ils sont les champions d'Europe en titre, et nous proposons un football magnifique. Je pense que ce serait la plus relevée d'Europe. Le Barça contre le Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain contre le Barça. Notre prochain match aura lieu le 20 octobre, nous avons parlé, et ce sera un plaisir pour moi d'aller à Paris et de le rencontrer avant ce match exceptionnel. »

Laporta et le Ballon d'Or

Le vote pour le Ballon d'Or est terminé, et Laporta a commenté ainsi : « Comme vous le savez, en tant que supporter du Barça et président du club, je souhaite la victoire d'un joueur du Barça. Il y a de nombreux candidats, et nous sommes extrêmement fiers d'eux. Et si Lamine Yamal l'emporte, je serai très heureux car il a réalisé une saison remarquable et a régalé le monde du football par ses performances exceptionnelles. »

Il a ajouté : « Il a très bien commencé cette saison, et il continue de jouer à un très haut niveau. C'est un de ces joueurs qui, comme il le dit lui-même, régalent les spectateurs, et nous verrons ce qui se passera le 26 du mois prochain, mais nous sommes convaincus que justice sera rendue et qu'un joueur du Barça l'emportera. Et si Lamine est le lauréat, nous serons au comble du bonheur. »

Le Clasico féminin se disputera dimanche prochain au stade Spotify Camp Nou, et Laporta a déclaré à ce sujet : « Oui, nous avons une équipe formidable. Comme vous le savez, nous l'avons renouvelée et avons procédé à quelques ajustements. Certaines joueuses de talent sont parties, mais les nouvelles joueuses de l'équipe féminine du Barça livrent d'excellentes performances. Nous continuons de remporter des victoires et de jouer à un très haut niveau, et nous verrons ce qui se passera lors du Clasico. »