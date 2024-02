La décision surprenante du Real Madrid sur le mercato après l’arrivée de Mbappé

Le Real Madrid a pris une décision importante pour le mercato qui suivra l’arrivée de Kylian Mbappé.

Sauf énorme grand rebondissement, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid dès l’été prochain. L’international français va rejoindre la capitale espagnole après sept années dans celle française avec le PSG. En vue de son arrivée, le Real Madrid a pris une énorme décision pour son mercato.

Getty

Kylian Mbappé rejoint enfin le Real Madrid

Avant même qu’il ne signe au PSG en 2017 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé était déjà une priorité pour le Real Madrid. En plus de cela, le joueur n’a jamais caché son envie son envie de joueur sous les couleurs de son club de cœur. Courtisé alors par le Real Madrid chaque été, Kylian Mbappé a failli rejoindre le club merengue à l’été 2022 mais est revenu sur sa décision en prolongeant avec le PSG dans les derniers instants du mercato. Humilié, le Real Madrid n’a pas pour autant abandonné sa piste. Cette fois-ci, c’est la bonne. Kylian Mbappé sera Madrilène dans quelques semaines. Cependant, l’arrivée de l’international français pourrait créer quelques victimes dans l’effectif du club de la capitale espagnole.

Rodrygo déclaré intransférable

Le Real Madrid aura des problèmes de riche en attaque la saison prochaine. Kylian Mbappé vient s’ajouter à un secteur déjà bien fourni. Même s’il peut évoluer en pointe, le joueur a une préférence pour les côtés. Sauf que les ailes sont déjà occupées par Vinicius à gauche et Rodrygo à droite.

Getty Images

Alors que le premier est considéré comme intouchable, des rumeurs annonçaient que le second allait être sacrifié, autrement dit, vendu pour faire de la place à Kylian Mbappé. Une hypothèse réfutée par Relevo qui annonce ce lundi que le club ne souhaiterait libérer aucun de ses jeunes joueurs. A en croire le média, le président madrilène, Florentino Pérez, fait confiance à Carlo Ancelotti pour donner du temps de jeu à tout le monde. Rodrygo est donc intransférable au même titre que Vinicius Junior. Avec Brahim Diaz et Arda Guler à sa disposition en plus des deux Brésiliens, Carlo Ancelotti fera face à un véritable casse-tête la saison prochaine après l’arrivée de Mbappé.