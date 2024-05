Kroos Ballon d'Or ? Ancelotti tranche

Le Real Madrid a poursuivi sa saison en beauté, mardi, en battant Alaves de manière éclatante au Santiago Bernabéu.

Grâce à cette victoire 5-0, la série d'invincibilité des Blancos en Liga est désormais de 30 matches, ce qui est pour le moins remarquable. Carlo Ancelotti s'est montré très satisfait de la prestation de son équipe, qui a notamment bénéficié d'une performance fantastique de Thibaut Courtois, auteur de 10 arrêts pour un score vierge. Ancelotti a clarifié la situation des gardiens de but à l'approche des derniers matches de la saison - citations via MD.

« La situation est claire entre nous. Il nous reste deux matches en Liga : Lunin en jouera un, et Courtois l'autre. ». Ancelotti a également parlé de Toni Kroos. Il n'a montré aucun signe d'inquiétude quant au possible départ de l'Allemand du Real Madrid cet été, et il a également commenté le sujet d'un éventuel Ballon d'Or.

Kroos Ballon d'Or ?

« Personne ne s'inquiète (de l'avenir de Kroos). Nous nous concentrons sur la finale de la Ligue des champions. Les différentes parties parleront après cela.'

« Le Ballon d'Or pour Kroos ? J'aimerais bien, mais il ne le gagnera pas. Peut-être qu'il peut le faire, tout peut arriver. Il y a les Euros cet été. Il pourrait se battre pour le Ballon d'Or s'il gagne la Ligue des champions et l'Euros avec l'Allemagne. ».