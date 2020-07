Karl-Heinz Rummenigge veut que le Ballon d'or soit attribué en 2020

Avec un Robert Lewandowski auteur d'une grande saison, Rummenigge espère faire changer d'avis France Football.

Le 20 juillet dernier, l'hebdomadaire Football annonçait l'annulation du Ballon d'Or 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et l'annulation de plusieurs championnats européens.

Mais pour Karl-Heinz Rummenigge, c'est une décision qui ne passe pas. Lors d'une conférence de presse, le président du conseil d'administration du , s'est exprimé sur le sujet et il espère de tout cœur que France Football reviendra sur sa décision et il sollicite l'aide de la FIFA : « On doit pouvoir encore parler avec la FIFA. C'est peut-être encore possible de remettre le trophée au meilleur joueur. À l'exception de la France, tous les autres grands pays ont terminé leur Championnat. Peut-être que je parlerai plus tard avec le président de la FIFA pour qu'il essaye de convaincre France Football... »

Rummenigge déçu pour Lewandowski

Bien évidemment, Karl-Heinz Rummenigge souhaitait de tout cœur que son attaquant vedette, Robert Lewandowski soit le sucesseur de Lionel Messi au palmarès (l'Argentin avait remporté son sixième Ballon d'Or en 2019).

Il a d'ailleurs rappelé que l'attaquant polonais venait d'effectuer sa meilleure saison avec le club bavarois : « Robert dispute une saison fantastique. Il a marqué 34 buts en , 11 en Ligue des Champions. C'est peut-être la meilleure saison de sa carrière. Malheureusement, France Football a décidé cette année de ne pas remettre le Ballon d'Or... Il aurait mérité cette fois de l'avoir... »