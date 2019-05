Hervé Renard quittera le Maroc après la CAN

L'entraineur français Hervé Renard compte mettre fin à son aventure avec la sélection marocaine à l'issue de la CAN.

L'idylle entre Hervé Renard et la sélection marocaine toucherait-elle à la fin ? C'est ce que rapporte le quotidien L'Equipe dans son édition mardi, en précisant que l'entraineur français a déjà pris sa décision et qu'il n'y a pas de revirement possible.

Aucune indication n'a été donnée en revanche concernant la prochaine destination du double champion d'Afrique. Serait-ce pour un retour en , sachant que ses précédentes expériences dans ce championnat ont laissé un gout amer ? Questionné sur cette éventualité récemment lors d'une émission sur RMC, l'intéressé a assuré qu'il ne fermait aucune porte, tout en affirmant qu'il n'y avait pas de contacts établis avec l'OL, où son nom a circulé récemment.

Renard est arrivé à la tête des Lions de l'Atlas en 2017 et avait conduit la sélection maghrébine au quart de finale de la CAN puis à la Coupe du Monde en (élimination au premier tour). Cet été, il va disputer son deuxième tournoi continental avec cette équipe. Sa tâche et celle de ses hommes ne s'annonce pas facile cependant puisqu'ils évolueront dans le groupe de la mort, en compagnie notamment de la Cote d'Ivoire et de l' .

Qui remplacera Renard à la tête du à l'issue de la CAN ? Là aussi, rien n'a filtré. Cependant, toujours selon L'Equipe, on prêterait à la fédération marocaine l'intention de faire venir Bruno Genésio au poste de directeur technique national. Ce dernier sera pour rappel libre de tout engagement à l'issue de sa saison avec l'OL.