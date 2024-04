Guardiola se justifie pour Haaland

Pep Guardiola a expliqué pourquoi Erling Haaland et Kevin De Bruyne ont été remplacés avant la défaite de City aux tirs au but contre le Real Madrid.

La défense de leur couronne de Ligue des champions par les Sky Blues est terminée, avec une défaite déchirante en quart de finale face au Real, 14 fois vainqueur de l'épreuve. La rencontre entre les géants de la Premier League et de la Liga s'est terminée sur un score cumulé de 4-4 et a nécessité une séance de tirs au but pour trouver un vainqueur. Le Real a tenu bon, Bernardo Silva et Mateo Kovavic manquant leurs essais pour City, alors que Haaland et De Bruyne ont été remplacés respectivement à la fin des 90 minutes et au début de la prolongation. Le Norvégien étant toujours aussi peu brillant dans les grands rendez-vous.

Expliquant pourquoi ces décisions ont été prises, Manuel Akanji ayant été remplacé à la 112e minute de jeu, Guardiola a déclaré aux journalistes : "Erling et Kevin m'ont demandé de sortir. Ils ne pouvaient pas continuer, comme Manu. Ils jouaient très bien et je ne suis pas un grand fan des nombreux remplacements, mais Kevin, Erling et Manu m'ont demandé de sortir parce qu'ils ne pouvaient pas continuer".

Incapables de continuer

Guardiola souhaite que son équipe se concentre à nouveau sur la Premier League et la FA Cup. Il a ajouté : "Maintenant, nous nous reposons, demain nous revenons et vendredi nous nous rendons à Londres pour jouer le match. Nous verrons bien. Bien sûr, nous verrons comment les gens vont réagir et bien sûr, il est plus facile de se remettre d'une victoire que d'une défaite, mais il s'agit de la demi-finale de la FA Cup et nous essaierons d'être aussi compétitifs que possible."

L'article continue ci-dessous

City disputera la demi-finale de la FA Cup contre Chelsea samedi, au stade de Wembley. Son prochain rendez-vous en Premier League sera un déplacement à Brighton le 25 avril, l'équipe de Guardiola comptant désormais deux points d'avance en tête de la division.