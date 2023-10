Gattuso l'homme qu'il faut pour l'OM ? Dugarry pas convaincu

Avec l’arrivée de Gennaro Gattuso, l’OM semble mieux aller après la victoire contre Le Havre. Mais Christophe Dugarry émet des doutes.

Il est trop tôt pour se régaler, dit Christophe Dugarry, ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Ceci après la première victoire de la formation du Sud de la France dans son fief du Stade Vélodrome contre Le Havre lors de la huitième journée de Ligue 1 française.

Dugarry promet « une saison compliquée » à l’OM

L’Olympique de Marseille a traversé une crise après la réunion entre les groupes de supporters et les dirigeants olympiens. Une assise qui a occasionné la démission de Marcelino, dont le système de jeu proposé ne fait pas l’unanimité. S’ils ont eu plein de propositions d’entraîneurs après la défaite (4-0) contre le PSG, les dirigeants phocéens ont opté pour Gennaro Gattuso, qui prend finalement les commandes du staff technique de l’OM.

Si le technicien italien a fait peur pour son premier match en championnat en s’inclinant (3-2) contre l’AS Monaco, Gattuso semble faire l’unanimité au sein des supporters phocéens. Puisqu’il a réussi à faire un match nul (2-2) contre Brighton en Ligue Europa, corriger Le Havre (3-0) en Ligue 1 dans le cadre de la huitième journée. Les deux derniers matchs ont lieu au Vélodrome.

Mais pour l’ancien avant-centre de l’Olympique de Marseille (1997-2000), Christophe Dugarry, ces deux rencontres ne suffisent pas pour jubiler. Sur RMC ce lundi, l’ancien des Girondins de Bordeaux promet une saison difficile au club phocéen. « Oui il y a un effet Gattuso certain, reconnait Dugarry au micro de RMC ce lundi. Les attitudes ont changé, les sourires sont là, on retrouve une dynamique, je retrouve une dynamique hyper courageuse… Limitée physiquement, on l’a dit, redit et re-redit… Mais je trouve que les intentions de jeu, elles sont là ! L’organisation fait que ce sont plus que des intentions, elle est mise en place pour que beaucoup de joueurs puissent se projeter vers l’avant. Moi je trouve que c’est un peu trop vers l’offensif mais ça risque de montrer des limites. Malgré les absents, ça ne l’empêche pas de mettre des offensifs, d’aller vers l’avant… Il reste dans cette logique d’avoir une équipe spectaculaire, offensive », a-t-il d’abord lancé.

« Ça a marché face au Havre, je suis content qu’il soit récompensé parce que ça récompense le coach et les joueurs. Sur la durée, il va falloir attendre plus que ça. Il y aura des matchs compliqués, une saison compliquée, l’effectif n’est pas si important que ça à l’Olympique de Marseille. Défensivement, je ne suis pas rassuré par cette équipe. Mais il y a un effet Gattuso. Après, Marcelino était tellement transparent que quand tu emmènes un mec qui a un peu de sourire, un peu de niaque… C’est la pluie et le beau temps ! », a conclu le champion du monde 1998.