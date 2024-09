Furieux, Kevin De Bruyne attaque l’UEFA et la FIFA

Le milieu de terrain de Manchester City ne digère pas la surcharge du calendrier par l’UEFA et la FIFA.

Contrairement à la saison écoulée, les clubs engagés en Coupe d’Europe ont un calendrier chargé cette saison en raison de la nouvelle formule. Ce qui n’avantage pas les joueurs, qui auront aussi à défendre les couleurs de leurs équipes nationales respectives. Les conséquences ont commencé à se faire ressentir déjà bien avant le début des Coupes d’Europe avec des blessures de part et d’autres.

Un calendrier chargé en 2024

L’été a été très chargé pour les joueurs de football. Entre autres compétitions estivales, on peut citer l'Euro 2024 pour les Européens, la Copa America pour les Américains et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les joueurs n’ont pas eu assez de repos avant le démarrage des championnats. En plein milieu de saison, les footballeurs devront encore répondre à l’appel de leurs sélections nationales.

Getty Images

Ce calendrier footballistique très chargé a fait perdre aux clubs plusieurs de leurs joueurs importants cet été. Uniquement lors de cette trêve de septembre, plusieurs joueurs se sont déjà blessés. On peut citer entre autres Eder Militao (Brésil, Real Madrid), Oyarzabal (Espagne, Real Sociedad), Fermín Lopez (Espagne, Barça), Vitinha (Portugal, PSG), Loïc Badé (France, Séville), Désiré Doué (France, PSG) ou encore Arda Güler (Turquie, Real Madrid).

L'article continue ci-dessous

"L’argent parle plus fort que la voix des joueurs"

Après cette trêve de septembre, il y aura d’autres en octobre et novembre, ainsi qu'en mars, la dernière avant la fin de la campagne des clubs. À tout cela, il faut ajouter que cette année, les équipes qui les Coupes d’Europe auront plus de matchs à leur actif, avec le changement de format de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. En outre, la première nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA aura lieu l’été prochain aux États-Unis.

Selon Kevin De Bruyne, l’augmentation du nombre de footballeurs blessés est due au calendrier serré. Le capitaine des Diables Rouges de la Belgique tacle l’UEFA et la FIFA, estimant que le pire reste à venir. « Je pense que le vrai problème viendra lorsque nous aurons terminé la Coupe du Monde des Clubs. Nous savons qu'il ne s'écoulera que trois semaines entre la finale de la Coupe du monde des clubs et la première journée de Premier League », a lancé le milieu central de Manchester City dans des propos rapportés par AS.

Getty Images

« Peut-être que cette année, les choses iront bien, mais l'année prochaine, il pourrait y avoir des problèmes. L'Association des footballeurs professionnels anglais et d'autres associations de joueurs ont tenté de trouver des solutions. Le problème est que l'UEFA et la FIFA continuent d'ajouter des matches supplémentaires, et nous pouvons faire part de nos inquiétudes, mais aucune solution n'a été trouvée. Il semble que l’argent parle plus fort que la voix des joueurs », a ajouté De Bruyne.