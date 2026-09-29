Le rêve du Barça reste bien présent dans l'esprit de Cesc Fàbregas, alors même qu'il continue d'écrire un nouveau chapitre de sa carrière d'entraîneur avec Côme. Le technicien espagnol a réussi à mener le club italien vers des accomplissements historiques, après avoir contribué à son retour en Serie A après 21 ans d'absence, avant de le conduire la saison dernière à une première qualification de son histoire en Ligue des champions, devenant ainsi l'un des noms les plus marquants de l'histoire du club.

Bien que Fàbregas, âgé de 39 ans, soit lié à Côme jusqu'en juin 2028, son nouveau contrat comprend une clause spécifique lui permettant de partir à des conditions financières très avantageuses s'il reçoit une offre de l'un de ses anciens clubs : « Barcelone, Arsenal ou Chelsea ».

Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, de la chaîne « Sky Sports », Fàbregas a tenu à inclure cette clause dans son contrat, afin de se laisser une marge de manœuvre si les portes de l'un des trois clubs dont il a porté les couleurs au cours de sa carrière venaient à s'ouvrir devant lui.

Malgré cela, le technicien espagnol vit une période de stabilité et de bonheur à Côme, après avoir refusé l'été dernier plusieurs offres, tout en gardant la porte ouverte uniquement aux trois clubs pour lesquels son contrat prévoit des conditions particulières, selon les informations du journal espagnol « Marca ».









Entraîner le Barça demeure l'une des grandes ambitions de Fàbregas, mais la réalisation de ce rêve ne semble pas proche pour le moment, alors que Hansi Flick reste à la tête du staff technique du club catalan.

Barcelone avait prolongé le contrat de Flick en mai dernier jusqu'en juin 2028, avec une option pour une saison supplémentaire. Ce contrat à durée déterminée a été établi selon la volonté du technicien allemand, qui préfère les contrats courts, bien que Joan Laporta souhaitait s'assurer de son maintien pour une période plus longue.

Ainsi, il semble que Fàbregas poursuivra son projet à Côme au cours de la période à venir, tandis que « le rêve de s'asseoir sur le banc de touche du Camp Nou reste reporté jusqu'à nouvel ordre ».