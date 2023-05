Cet attaquant du Real Madrid "inondé d'offres"

Le Real Madrid compte plusieurs joueurs en fin de contrat à l'issue de la saison en cours

Même si les dirigeants du club ont pris des mesures pour s'attacher les services de Karim Benzema, Toni Kroos et Luka Modric pour au moins une saison supplémentaire.

Dani Ceballos, Nacho Fernandez et Marco Asensio sont également en fin de contrat et leur avenir est plus incertain, même s'ils ont tous les trois joué régulièrement ces derniers mois.

Le seul joueur dont le départ est certain est Mariano Diaz. Le joueur de 29 ans n'a pas réussi à impressionner lors de son deuxième passage au club, qui prendra fin cet été.

Malgré cela, on s'attend à ce qu'il trouve facilement un nouveau club. Selon Diario AS, Mariano a été "inondé d'offres", notamment de la part d'équipes espagnoles et européennes.

Mariano espère pouvoir relancer sa carrière dans son prochain club. Son séjour au Real Madrid a été décevant, mais il devrait avoir l'occasion de se relancer.