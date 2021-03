"Ce n'est pas une punition" - Sagna soutient Arsenal pour le traitement "intelligent" de Saliba

L'ancien défenseur des Gunners dit à Goal qu'il croit toujours que le joueur de 20 ans peut avoir un impact dans le nord de Londres.

Bacary Sagna dit qu'Arsenal n'a pas puni William Saliba en l'envoyant en prêt à Nice pour la deuxième partie de saison et a soutenu le joueur de 20 ans pour qu'il continue de faire se battre pour se faire sa place dans le nord de Londres. William Saliba est actuellement de retour en France après avoir rejoint Nice en janvier, le défenseur central n'ayant pas encore fait la moindre apparition avec les professionnels pour les Gunners après son transfert contre 30 millions d'euros en provenance de Saint-Etienne en 2019.

La décision de Mikel Arteta de ne pas l'utiliser cette saison a conduit beaucoup à suggérer que l'entraîneur d'Arsenal n'apprécie pas le Français, mais Bacary Sagna est sûr que William Saliba peut encore avoir un impact important à l'Emirates Stadium. Dans une interview exclusive accordée à Goal pour savoir s'il était surpris de la façon dont la situation de Saliba a été gérée depuis son arrivée de Saint-Étienne, Sagna a déclaré : "Je ne suis pas surpris car il a rejoint le meilleur championnat du monde. Être bon en France est totalement différent de faire ses preuves en Premier League".

"J’ai toujours confiance en lui, je pense qu’il est un bon joueur et qu’il peut s’adapter à Arsenal parce que je l’ai vu jouer plusieurs fois. Il est bien à Nice et a probablement été leur meilleur joueur. À cet âge, vous devez jouer. Il a un gros potentiel et en France les gens le savent. Le renvoyer en France n’est pas une mauvaise chose, ce n’est pas une punition. Pour moi, c’est malin de l’envoyer en prêt plutôt que d’être sur le banc ou même de ne pas être dans l’équipe", a ajouté Sagna.

"Cela prend du temps pour s'adapter"

Ayant observé William Saliba de près depuis qu'il a fait sa percée en France avant son transfert à Arsenal, Bacary Sagna pense que le jeune défenseur doit commencer à assumer un peu plus de responsabilités sur le terrain. "Je regarde les matchs et peut-être qu'il a besoin d'être un peu plus agressif", a déclaré le joueur de 38 ans, qui a fait 284 apparitions pour Arsenal entre 2007 et 2014 avant de partir pour Manchester City.

"Il faut être un leader, surtout dans sa position. Je ne sais pas s’il parle anglais. Cela peut poser problème lorsque vous venez dans un nouveau pays, mais vous devez vous adapter rapidement, vous n’avez pas le temps. Le temps est un luxe que vous n’avez pas lorsque vous venez dans un club comme Arsenal, car vous devez jouer tout de suite. Pour s'adapter, cela prend des mois et Mikel a probablement vu un problème et a pensé "il faut être plus agressif, il faut qu'il aille quelque part pour jouer'", a ajouté l'ancien international français.

"Ensuite, quand il reviendra, il aura la mentalité nécessaire pour la Premier League", a conclu Bacary Sagna. Barré par la concurrence à Arsenal, William Saliba bénéficie de la confiance d'Adrian Ursea et de la blessure de Dante pour être le patron de la défense des Aiglons. Du haut de ses 20 ans, William Saliba est promis à un futur incroyable mais va devoir batailler pour se faire une place de titulaire chez les Gunners.