Bleues : Laure Boulleau tape sur Hervé Renard

L’ancienne international française, Laure Boulleau, n’a pas été tendre avec le sélectionneur des Bleues, Hervé Renard.

L’équipe de France féminine a encore manqué de franchir le stade des quarts de finale de la Coupe du Monde. Samedi, elle a buté sur l’Australie, en perdant aux tirs au but après un match assez décevant.

« Renard n’a pas fait mieux que Diacre »

A l’issue de cette partie, Hervé Renard a indiqué qu’en tant que sélectionneur il portait la responsabilité de cette faillite. Et pour Laure Boulleau, l’ancienne internationale (65 capes), il avait tout à fait raison de le mentionner car ses troupes n’ont pas montré grand-chose lors de cette compétition à l’autre bout du monde.

« Je suis un petit peu déçue, a-t-elle déclaré dimanche lors de l’émission Canal Football Club. Oui, ça c’est joué aux tirs au but. Mais le match et la compétition nous laissent sur notre faim. En terme de jeu, je m’attendais à mieux, car on a les joueuses qui sont capables de faire mieux. Renard n’a pas fait mieux que Diacre ».

Boulleau regrette le manque de caractère chez les Bleues

La chroniqueuse de la chaine cryptée a tout de même été assez honnête pour reconnaitre que Renard n’a pas eu non plus la chance de son côté. « Y a eu beaucoup de blessées. C’était pas de bol. L’absence de Katoto, c’est comme si Didier Deschamps perdait Kylian Mbappé ».

Boulleau a poursuivi en portant également un jugement intéressant sur la constitution du groupe tricolore. « Là, on a un groupe trop lisse trop gentil. Ça manque de caractères. Il faut prendre des joueuses plus méchantes et avec du mordant. Nous, on ne s’entendait pas très bien, on se frittait entre nous, mais il y avait une vraie intelligence tactique. Surtout chez les milieux de terrain ».