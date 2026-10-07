La cellule de recrutement du Barça poursuit son travail de suivi des meilleurs jeunes talents du football européen, et cette fois, la cible se trouve dans la capitale britannique, à Londres.

Selon le site anglais « TEAMtalk », Josh King, le joueur de Fulham âgé de 19 ans, est entré dans le viseur du club catalan, après que ses dernières prestations, avec deux buts inscrits en 5 matchs, ont attiré l'attention des dirigeants du Barça.

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Mais le Barça n'est que le dernier venu sur une longue liste de clubs désireux de recruter King. Et il semble que les clubs anglais, représentés par Chelsea, Manchester United et Liverpool, soient en tête de cette « bataille », suivis par le Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid, Leipzig et l'Inter Milan, et enfin le Barça, selon ce qu'a rapporté le journal catalan « Sport ».

Josh King est lié à Fulham par un contrat courant jusqu'en 2029, ce qui place le club londonien dans une position de négociation confortable, si l'un des clubs intéressés décidait de soumettre une offre pour le recruter. Mais les informations confirment que Fulham ne souhaite pas le vendre actuellement.

Néanmoins, le mauvais début de saison de l'équipe en Premier League offre une lueur d'espoir aux clubs qui le suivent. En cas de relégation, les chances de signer le joueur lors du prochain mercato estival augmenteront, car il recherchera alors un projet plus ambitieux.

Qui est Josh King ?

Né en 2007, le joueur anglais Josh King a rejoint Fulham alors qu'il n'avait que huit ans, pour y passer plus d'une décennie. Mais il n'a été appelé en équipe première qu'en 2024.

Face aux difficultés de Fulham sur le marché des transferts, King a su saisir sa chance et s'est imposé comme un titulaire dans l'effectif de l'entraîneur Álvaro Arbeloa. Au poste de meneur de jeu, il a disputé 427 minutes et inscrit deux buts en seulement 5 matchs, devenant apprécié de ses coéquipiers et une pièce importante dans les plans de l'entraîneur espagnol.

Les noms pressentis pour l'avenir des Blaugrana ne cessent d'apparaître. Josh King est le dernier en date, mais il n'est que le plus récent sur une longue liste qui s'est allongée ces dernières semaines, pour inclure des joueurs comme Lucas Herrington des Colorado Rapids (19 ans), Niko Ilicevic (15 ans) et Cavan Sullivan de Philadelphia Union (17 ans), selon « Sport ».



