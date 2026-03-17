OL : pluie de très bonnes nouvelles pour Paulo Fonseca avant le Celta Vigo

Bonne nouvelle pour le staff lyonnais, Clinton Mata effectue son retour après suspension. Le défenseur devrait reprendre place dans l’axe, aux côtés de Moussa Niakhaté.

Autre signal positif, selon Le Progrès, Afonso Moreira reprend l’entraînement collectif après un mois d’absence lié à une blessure aux ischio-jambiers. Son temps de jeu reste incertain, mais sa vitesse et ses appels pourraient apporter une solution supplémentaire en attaque.

Dans la même logique, Pavel Šulc pourrait réintégrer le groupe. Touché fin février, le milieu offensif apporte une qualité technique et une capacité à faire la différence dans les petits espaces, un atout non négligeable dans ce type de rencontre.