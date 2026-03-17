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Patrick Tchanhoun

OL : pluie de très bonnes nouvelles pour Paulo Fonseca avant le Celta Vigo

À l’approche d’un match crucial, Lyon récupère des forces. De quoi changer la donne face au Celta ?

À la veille du huitième de finale retour de l’UEFA Europa League contre le Celta Vigo, l’Olympique Lyonnais retrouve des couleurs. Paulo Fonseca voit son groupe se densifier à un moment clé de la saison, entre enjeu européen et échéance importante en Ligue 1 face à AS Monaco.

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