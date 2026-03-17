À la veille du huitième de finale retour de l’UEFA Europa League contre le Celta Vigo, l’Olympique Lyonnais retrouve des couleurs. Paulo Fonseca voit son groupe se densifier à un moment clé de la saison, entre enjeu européen et échéance importante en Ligue 1 face à AS Monaco.
OL : pluie de très bonnes nouvelles pour Paulo Fonseca avant le Celta Vigo
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Des retours immédiats pour le choc européen
Bonne nouvelle pour le staff lyonnais, Clinton Mata effectue son retour après suspension. Le défenseur devrait reprendre place dans l’axe, aux côtés de Moussa Niakhaté.
Autre signal positif, selon Le Progrès, Afonso Moreira reprend l’entraînement collectif après un mois d’absence lié à une blessure aux ischio-jambiers. Son temps de jeu reste incertain, mais sa vitesse et ses appels pourraient apporter une solution supplémentaire en attaque.
Dans la même logique, Pavel Šulc pourrait réintégrer le groupe. Touché fin février, le milieu offensif apporte une qualité technique et une capacité à faire la différence dans les petits espaces, un atout non négligeable dans ce type de rencontre.
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D’autres renforts en approche
Le retour de Malick Fofana se précise. Opéré de la cheville, il se rapproche d’un retour à la compétition. Sa présence pourrait intervenir dès ce jeudi ou lors du déplacement du week-end à Monaco.
Concernant Ainsley Maitland-Niles et Ruben Kluivert, tous deux touchés à la cheville, leur reprise est attendue après la trêve internationale. Quant à lui, le cas de Noam Kamara reste plus flou. Sa participation au match face à Monaco demeure incertaine.
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Des absences qui pèsent encore
Tout n’est pas réglé pour autant. Ernest Nuamah poursuit sa rééducation après une rupture du ligament croisé antérieur. Son retour ne se fera pas avant plusieurs semaines.
Même constat pour Rémi Himbert. Touché à la cheville lors du match aller contre le Celta Vigo, il doit encore patienter avant de retrouver le groupe.
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Un effectif qui retrouve de l’équilibre
À l’approche de ce rendez-vous européen, Paulo Fonseca peut enfin élargir ses options. Défense, milieu, attaque… plusieurs secteurs retrouvent des solutions.
Un détail qui peut peser lourd dans une double confrontation où chaque choix compte. Lyon aborde donc ce match retour avec davantage de certitudes, et surtout, un banc qui offre plus de possibilités.